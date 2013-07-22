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货币新闻 | 2013年 7月 22日 星期一 11:31 BJT

《投资焦点》收益率持续增长或最终打击股市

在此之前，美国收益率在6月四个交易日由2.16%升至2.66%。

“这导致股市振荡，并激发人们对1994年那一幕重演的担忧，”美国银行美林欧洲投资策略师John Bilton表示。

1994年初，美国收益率在四周左右的时间升150个基点，推动标普500指数同期跌10%。之前通胀压力加大促使美联储意外加息。

尽管波动加剧的情况类似，但目前的经济情况略有不同。通胀仍然温和，而且美联储一再表示，其缩减货币刺激举措的计划要取决于经济复苏程度而定，在可预见的未来，货币政策仍将维持宽松。

“无风险利率升势可能远快于股市风险溢价可以消化的速度，”Bilton表示。

“股市可以消化利率逐步上升。但这种速度可能引发动荡。”(完) (编译 石冠兰/李婷仪/杜明霞/李爽 审校 张明钧/艾茂林)
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