伦敦92%投行岗位基薪被冻结--研究

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透伦敦5月18日电---金融服务猎头公司Astbury Marsden近日公布的研究显示，过去一年，伦敦90%以上的投资银行职位基本薪金被冻结。
该研究涵盖了投行的142个不同的细分职位，结果显示，截至到3月底的一年中，92%岗位的平均基薪未有增长，3.5%的岗位平均薪金下降，4.2%的岗位平均基薪上升。
Astbury Marsden首席运营官卡梅伦(Mark Cameron)表示，尽管金融机构并未正式冻结薪资，但人才过剩以及对欧债危机的担忧导致了这一结果。
5月早些时候的另一份调查显示，今年伦敦金融从业人员的奖金将几近被砍半，降至十多年来的最低水平。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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