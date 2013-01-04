背景资料: 2012年投行咨询费收入排名前15大银行

路透伦敦1月3日 - 汤森路透周四出炉的数据显示,2012年投资银行对并购、股票上 市和债券发行提供建议获取的收入下降3.4%,至2009年来最低水准. 美国摩根大通2012年投行咨询费收入为56亿美元,占7.5%的市场份额. 2012年投行咨询费收入排名前15大银行如下: 2012年咨询费 较上年同 2012年市场份 较上年同期 (百万美元) 期 额 (百分点) (%) (%) 摩根大通 5,598 -2.2 7.5 0.1 美银美林 4,858 -6.5 6.5 -0.2 高盛 4,189 4.4 5.6 0.4 摩根士丹利 3,902 -6.3 5.2 -0.2 花旗 3,723 10.5 5.0 0.6 瑞士信贷 3,553 -3.4 4.8 0 德意志银行 3,353 0 4.5 0.2 巴克莱 3,318 12.8 4.4 0.6 瑞银 2,288 -6.5 3.1 -0.1 富国银行 2,077 23.0 2.8 0.6 加拿大皇家银行 2,024 34.6 2.7 0.8 汇丰控股 1,389 2.5 1.9 0.1 苏格兰皇家银行 1,171 -11.9 1.6 -0.2 法国巴黎银行 1,098 -27.9 1.5 -0.5 瑞穗 1,056 10.1 1.4 0.2 (完) (编译 杜明霞; 审校 龚芳)