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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 11:10 BJT

背景资料: 2012年投行咨询费收入排名前15大银行

路透伦敦1月3日 - 汤森路透周四出炉的数据显示,2012年投资银行对并购、股票上
市和债券发行提供建议获取的收入下降3.4%,至2009年来最低水准.
    
    美国摩根大通2012年投行咨询费收入为56亿美元,占7.5%的市场份额.
    
    2012年投行咨询费收入排名前15大银行如下:    
                        2012年咨询费    较上年同   2012年市场份   较上年同期
                         (百万美元)     期         额             (百分点)
                                           (%)          (%)       
 摩根大通                   5,598          -2.2         7.5          0.1
 美银美林                   4,858          -6.5         6.5         -0.2
 高盛                       4,189           4.4         5.6          0.4
 摩根士丹利                 3,902          -6.3         5.2         -0.2
 花旗                       3,723          10.5         5.0          0.6
 瑞士信贷                   3,553          -3.4         4.8            0
 德意志银行                 3,353             0         4.5          0.2
 巴克莱                     3,318          12.8         4.4          0.6
 瑞银                       2,288          -6.5         3.1         -0.1
 富国银行                   2,077          23.0         2.8          0.6
 加拿大皇家银行             2,024          34.6         2.7          0.8
                                                                  
 汇丰控股                   1,389           2.5         1.9          0.1
 苏格兰皇家银行             1,171         -11.9         1.6         -0.2
 法国巴黎银行               1,098         -27.9         1.5         -0.5
 瑞穗                       1,056          10.1         1.4          0.2
    (完)
    
  
 (编译 杜明霞; 审校 龚芳)

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