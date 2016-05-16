巴菲特公布持有10亿美元苹果股票 后者应声大涨3.7%

路透5月16日 - 巴菲特的伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway) (BRKa.N)公布持有价值逾10亿美元的苹果(AAPL.O)股票。继之前买进IBM (IBM.N)但投资绩效不佳，对科技股敬而远之之后，罕见地再度进军科技类股。

此一消息促使苹果股价大涨3.7%，收升3.36美元至93.88美元。伯克希尔哈撒韦在第一季做了这项投资，时间点是在苹果4月公布第一季获利出现13年来首度下滑之前。

尽管投资者认为，苹果增长迅猛的日子可能已经成为过去式，估值下跌其来有自，但巴菲特还是进行了这项投资。不过，苹果的资产负债表与管理依然强健，而这些正是伯克希尔哈撒韦长久以来在进行投资时偏好的特质。

“这是合理的，因为苹果是一家化身为科技公司的消费者企业，具备绝佳的业务模式、强大的现金流以及便宜的估值，”对冲基金Ram Partners LP主管Jeff Matthews表示。他同时也是巴菲特多本书籍的作者，“这并不是盲目之举。”

伯克希尔哈撒韦在定期提交的文件中，详细说明了其多数持股，称其截至3月31日为止，持有981万股苹果股票，价值10.7亿美元。

尽管周一股价上涨，但这些股票的价值已缩水至9.21亿美元左右。

伯克希尔最大的一笔科技股投资是巴菲特买入约121亿美元IBM(IBM.N)股权，但这笔投资目前亏损逾16亿美元。

苹果股票“现在绝对是太便宜了，该公司还拥有大量现金，”Wallman Investment Counsel创始人Steve Wallman称。他自1982年以来便持有伯克希尔的股票，并从2003年起持有苹果股票。“苹果也没有为幕后正在进行的研发工作借钱。”

苹果一位发言人拒绝回应置评要求。

巴菲特的助手在给华尔街日报的电邮中称，对苹果的投资是由巴菲特的两位选股副手--Todd Combs和Ted Weschler中的一位做出的。

Combs和Weschler在加入伯克希尔之前都曾管理过对冲基金，两人各自管理约90亿美元的投资，通常他们的投资规模小一些。而他们的老板巴菲特则出手较大规模的投资，例如投资IBM。

投资者表示，可能是Combs买入了苹果股票。他曾在2011年为伯克希尔投资芯片(晶片)制造商英特尔(Intel)(INTC.O)。

巴菲特助手并未回应置评要求。

根据周一的文件，伯克希尔还公布增持IBM、纽约梅隆银行(BK.N)、Deere & Co(DE.N)和Visa Inc(V.N)股票，同时减持万事达卡 (MA.N)和沃尔玛(Wal-Mart) (WMT.N)股票。(完)