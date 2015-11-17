美国金融：投资大亨伊坎出脱eBay，改为持股分后的PayPal

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透纽约11月16日 - 周一披露的监管文件显示，美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)在第三季将所持eBay 股份全部换为同等数量的PayPal 股份。
美国证券交易委员会(SEC)的文件显示，伊坎出售所持的4,630万股eBay股票，并报告持有同等数量的PayPal股份。后者在7月中旬完成了从eBay的分拆工作。
伊坎还报告称，第三季期间买进136万股美国国际集团(AIG) 股份，随后公开向该公司施压,要求一分为三。
他在10月末致信AIG执行长Peter Hancock表示，AIG“规模过大，无法取得成功”。
未能联系到伊坎对此置评。(完) (编译 王丽鑫；审校 郑茵)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。