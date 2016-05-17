索罗斯基金披露第一季做空标普500指数仓位翻倍

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透纽约5月16日 - 国际基金经理人索罗斯周一披露，第一季他做空标普500指数的押注翻倍。索罗斯一直在警告，由于中国经济放缓，2008年的金融危机可能重演。
索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，该基金持有210万股SPDR S&P 500上市交易基金(ETF)的看跌期权。去年第四季时持有大约100万股。
索罗斯还披露，第一季持有51,700股上述ETF，去年第四季持有8,100股。(完)
(编译 李春喜 审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。