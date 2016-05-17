索罗斯基金披露第一季做空标普500指数仓位翻倍

路透纽约5月16日 - 国际基金经理人索罗斯周一披露，第一季他做空标普500指数的押注翻倍。索罗斯一直在警告，由于中国经济放缓，2008年的金融危机可能重演。

索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)在提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件中称，该基金持有210万股SPDR S&P 500上市交易基金(ETF)的看跌期权。去年第四季时持有大约100万股。

索罗斯还披露，第一季持有51,700股上述ETF，去年第四季持有8,100股。(完)