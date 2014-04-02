投资者向曼哈顿地区法院控告12家银行合谋操纵汇价

路透纽约4月1日 -一些投资者在美国对12家大型银行提起合并诉讼，指控其串通在每日约5.3万亿美元成交规模的外汇市场操纵价格。

投资者指控这些银行自2003年1月开始通过聊天室讨论、即时信息以及电子邮件进行串通，以操纵WM/Reuters Closing Spot Rates。上述投资者包括费城和一些养老基金及对冲基金。

美国曼哈顿地区法院周一晚间收到私人诉讼，此次诉讼合并了去年11月以来的几项控诉。

被告银行包括美国银行(BAC.N)、巴克莱(BARC.L)、法国巴黎银行(BNPP.PA)、花旗(C.N)、瑞士信贷CSGN.VX、德意志银行(DBKGn.DE)、高盛(GS.N)、汇丰(HSBA.L)、摩根大通(JPM.N)、摩根士丹利(MS.N)、苏格兰皇家银行(RBS.L)和瑞银UBSN.VX。

根据指控，原告都是被告银行的客户，这些银行在全球市场总计占84%的份额，在98%的美国现汇交易中都是对手方。

投资者称，这些被告银行员工利用The Cartel、The Bandits' Club和The Mafia等名称来互换机密客户订单和交易部位，通过诸如“超前交易”、“操纵收盘价”等策略串通定价。

他们还表示，被告银行已解雇或暂停逾30位与可能操纵价格不当行为相关的雇员工作，其中包括美银和法国巴黎银行上月的行动。

这些银行的发言人要么拒绝置评，要么未对置评要求立即做出回复。(完)

(编译 李爽 审校 杜明霞)

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