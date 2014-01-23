亚洲货币投资者精挑细选 印度卢比和人民币脱颖而出

图为在孟买拍摄的印度卢比现钞。 REUTERS/Vivek Prakash

路透新加坡1月23日 -从快速走强的印度卢比，到急速下跌的坡元，2014年亚洲货币投资者不仅会仔细辨别，而且还会主动选择那些可以减少对美元敞口的交易。

与2013年相比，今年的看法更趋一致。2013年货币的主要推动力主要是，市场对美国联邦储备委员会(美联储/FED)何时开始撤出宽松政策以及多少资金会逃离新兴市场的担忧。

分析师和交易者一致认为，美联储逐渐紧缩的政策将推高美元，不过会造成间隙式的波动，另外，国别因素将成为市场推手。

这样的一致看法利好这样的交易，即限制美元敞口，同时借地区内货币走势分化获利。

印度卢比兑坡元、泰铢甚至印尼卢比上涨，就是投资者挑选优秀货币交易的佐证，而印尼卢比在去年的新兴市场大幅抛售中，与印度卢比一起遭受重创。

花旗分析师推崇的首选交易就是做多印度卢比兑其他亚洲货币。摩根士丹利分析师也建议同样的交易。

汇丰的分析师认为，北亚的货币，如韩元和人民币表现将胜过南亚货币，但是他们也喜爱相对价值交易，如押注卢比或韩元能够胜出泰铢或印尼卢比。

汇丰驻香港的货币策略主管PaulMackel说：“这种相对价值交易能够快速反映亚洲内部宏观经济的相对差异，以及这种差异对亚洲货币的影响，而不是只是以美元为中心的观点。”

PaulMackel称，“与美元走势和美国数据就捆绑的没有那么紧了。另外，一些亚洲货币趋势更强，而不受到美元的干扰。这是一个明显的优势。”

分析师对人民币的看法最为一致，指称中国提出的金融和经济改革，以及平衡经济减少出口依赖提高国内消费的努力，是保持人民币升值的原因。投资者也收获颇丰。过去两个月离岸人民币兑美元升值超过0.5%，兑泰铢走强4%。

Westpac Bank的分析师JonathanCavenagh称，“冒险/避险的模式不再。做多人民币看似是唯一可以做空美元的安全操作，但某些阶段这样的看法很可能受到质疑。”

**选估值，还是波动性？**

举例来说，尽管泰铢是投资者做空的最爱之一，但泰铢兑美元今年几无变化。投资者对马币和菲律宾披索等货币的投资评级高于泰铢，但是它们在2014年迄今兑美元下跌近2%。

这种矛盾的表现可能是因为，从去年10月底到今年1月初，泰铢由于国内政治危机而下挫近7%。

不过选择买入和卖出品种远非那么简单，要取决于所用的不同衡量标准。

“看来北亚兑东南亚货币的题材将成为主流，但这些地区存在一些相对划算的交易，”Cavenagh称，并建议买入人民币和韩元兑台币，或是印度卢比兑坡元。过去一个月，印度卢比兑坡元上涨1.3%。

标准之一在于国内股市或债市的吸引力。

花旗银行策略师SiddharthMathur建议买入人民币和韩元兑坡元和台币，因为这样投资者可以“抓住趋势的同时最小化风险和赚取利差”。

进一步来说，买入的货币不仅要收益看好，而且其收益在扣除波动性因素后也能具备吸引力。(完)

(编译 田建华/朱晓军；审校 王洋/侯向明)

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