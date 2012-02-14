投资者透过低迷关注亚洲经济反弹

2011年9月19日在香港拍到的恒生蓝筹股波动资料图片。 REUTERS/Tyrone Siu

记者 Nick Edwards; 编译 李春喜/许娜

路透北京2月13日电--如果世界银行的预测正确,2012年的全球经济增长速度将在10年来排名倒数第二.这相当於一场全球性衰退,而且就像2008/2009年的金融危机一样,亚洲也不会幸免.

国际货币基金组织(IMF)也警告称,如果欧洲的债务危机恶化,今年中国的经济增长率可能要减半.由於中国是对全球经济增长贡献最大的国家,这无疑令全球前景雪上加霜.

路透对全球最好的约600位民间部门分析师进行了调查,他们认为全球经济增长的动能正在消失,对亚洲扩张更强劲的预估也不复存在.

那麽投资者为何如此热衷於买入新兴亚洲市场的股票呢? 1月摩根士丹利资本国际(MSCI)日本以外亚太地区股指.MIAPJ0000PUS录得自2001年以来最强单月表现,月度收益跻身10年以来的前10名.

"简单的说,多数亚洲市场目前正处於最佳时机,"瑞士信贷驻新加坡除日本外亚洲经济主管Robert Prior-Wandesforde对路透表示.

"调查数据明显表明,全球贸易循环正在好转,这可能在不久後亚洲出口和工业数据的回升中得到体现,"他表示.

"以往经验表明,增长与通胀组合数据改善,往往与市场表现好转相关.这也是目前的现状,"Prior-Wandesforde补充说.

无论是不是最佳时机,由於欧盟国家债务缠身导致需求疲弱,而美国消费者支出也表现低迷,投资者当然更愿意相信亚洲的经济正处於反弹周期.

根据汤森路透除日本外亚太地区行业指数,基础材料、能源和工业在1月的涨幅居前,都录得近15%的涨幅,即使到本月迄今仍然是买入最多的类股.

即使亚洲对周期性最为敏感的科技股也加入了上涨行列.

而非周期性的防御类股和公用事业板块,在该指数涵盖的10个板块中表现最差.

亚洲股市反弹无疑也受到估值因素的驱动,尤其是在2011年下跌18%之後.

不过这部分跌幅仅仅在七周之内就已经收复.野村证券的数据显示,年初迄今外资在亚洲六个股市的买盘金额达到154亿美元,远超过2011年外资卖出的141亿美元.

**风险逆转指标逆转**

瑞银分析师称,2011年底时投资者的风险厌恶情绪浓重,在过去20年中,全球新兴市场股票估值仅有7%的时间低於去年底的水平.

券商Jefferies驻香港首席全球股票策略师Sean Darby警告道,鉴於风险厌恶情绪的程度,对此轮反弹的解读有些过度.

"亚洲和新兴市场的仓位调整活动疲弱."Darby称.

Darby表示,关键在於亚洲经济现在是处於周期的开始还是结尾.从历史上看,最佳表现通常出现在周期刚刚开始之际,而非即将结束之时.

许多企业的信贷状况依然吃紧,因商业银行的贷存比率处於历史高位.

从正面看,大宗商品和投入价格下跌的普遍预期给亚洲庞大的制造业,乃至企业利润率带来更多促进.

这也增强了消费者物价的下跌趋势.

美银美林分析师预计,今年亚洲新兴地区通胀率将较去年下降150个基点,使得亚洲各央行有放松货币政策的更大空间,来缓冲经济活动放缓的冲击.

韩国、泰国和印尼1月通胀形势较去年同期有所缓和,中国的通胀顶峰已过,泰国、印尼和菲律宾央行在过去三个月均至少降息一次,此外中国的政策自秋季开始也倾向於促增长.

**PMI指数上升**

与此同时,采购经理人指数(PMI)明显好转.该指标是最符合实体经济状况的实时指标.

中国的PMI数据尤其有意思,因其与美国股市标准普尔500指数密切相关,而後者则是企业强劲程度风向标.

位於纽约的投资咨询机构MES Advisers分析称,标普500指数.SPX自10月初的12个月低位开始反弹,并自此上涨约22%.两个月後,中国PMI新订单指数开始转升.

由於股票价格走势通常预示未来两个季度的前景,这暗示中国工厂的新订单和产出将展现良好增长.

荷兰国际集团(ING)的分析师指出与标普500指数相关的一个有趣现象,即自2008/09年全球金融危机爆发以来,新兴市场投资回报的主要决定因素便一直是该指标股指,而非经济基本面.

野村驻香港首席亚洲股票策略师Michael Kurtz认为,投资者目前刚刚走入正轨.他在致客户的最新报告中称,预计将有更多现金流入,因基金经理增加对亚洲经济和企业前景的风险敞口.

"考虑到美国经济复苏及中国PMI数据反弹,亚洲最新公布的出口数据看来明显偏保守,"他称.(完)

--译文审校 艾茂林/石冠兰/徐文焰

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