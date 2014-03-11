全球投资者押注欧洲复苏 年内股市流入资金创纪录

图为德国法兰克福交易所内的DAX指数显示屏，摄于2014年3月10日。 REUTERS/Remote/Stringer

* 今年至今欧洲股市资金流入规模创纪录高位

* 欧元区大量吸收逃离新兴市场的资金

* 股价和资金流入规模仅是2007年水平的一半

路透巴黎3月10日 -在被投资者抛弃数年后，欧元区正以历史最快速度吸收全球资金，该地区经济复苏吸引了从新兴市场逃离的资金。

不管是中东的主权财富基金，还是南美养老基金，众多投资者在欧债危机期间抛弃了欧元区。

但是，根据EPFR Global的数据，随着资金逐渐逃离土耳其和印尼等国，欧洲股市2014年至今的资金流入规模达到创纪录的360亿美元，美国投资者成为开路先锋。

“欧洲要比美国滞后大约三年时间。宏观经济复苏和股价反弹势头落后，所以美国投资者现在来欧洲投资，”伦敦对冲基金Amber Capital的执行长Joseph Oughourlian称。

就在不久之前，美国和英国的对冲基金还在押注欧元区的崩溃。

但去年12月，Amber Capital启动了一只专注投资南欧的多头(long-only)基金，很快便遭到超额认购，吸引资金总额达3亿欧元(4.14亿美元)。

经济复苏令意大利和西班牙等国的债务负担更为可控。上周两国10年期公债收益率(殖利率)均回落至2005年水平。

西班牙开始出现走出2008年房地产崩盘的迹象，美国私募股权公司Lone StarLS.UL、黑石集团(百仕通)(BX.N)和Apollo Global Management(APO.N)等投资者求购数十亿欧元的西班牙房地产贷款组合，美国基金管理人索罗斯和John Paulson也寻求入股将于西班牙证交所上市的一房地产信托。

**仍在半途**

根据EPFR，2007-2012年期间，欧洲证券净赎回规模达1,660亿美元。

法国兴业银行的全球资产配置策略团队主管Alain Bokobza表示，虽然该地区股票自2013年初以来吸引到资金流入，但“欧洲基金仅恢复了2007年以来累计流出规模的一半左右。”

“很显然，流入欧洲的资金来自于目前从新兴市场流出的资金，而且这种趋势正在加快。欧洲基金从新兴国家的危机中获益。”

据路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)数据，美国投资者尤其热衷投资欧股，已经连续36周将资金投入欧股，为1992年理柏开始监测以来的最长流入纪录。

截止3月5日当周，尽管乌克兰危机打压欧股，但投资欧股的美国基金仍然吸引了4.68亿美元的资金净流入，而同时资金却进一步从新兴市场大规模撤离。

“这一动向改变了很多基金经理远离欧洲的现象，”AXA Investment Managers基金经理Gilles Guibout称。该基金管理着5,470亿欧元(7,520亿美元)。

“迄今我们看到的大部分流入资金都来自美国投资者，而中东、亚洲的基金和拉美的养老金基金才刚刚开始进入，所以还可能迎来更多资金流入，”他称。

**按周期来看仍然廉价？**

去年欧股飙升，将其预估市盈率(本益比)提升至约14倍，接近15年均值。

不过“相对于盈利周期，欧股仍具吸引力，所以涨势可能继续，”Banque Leonardo策略师Francois Chevallier表示。

根据汤森路透Datastream数据，欧洲企业获利整体仍较2008年峰值低约25%，而美国企业获利现已远超2008年峰值。

欧元区绩优股Euro STOXX50指数.STOXX50E目前仅将2007-09年市场动荡期间的失地扳回一半左右，远不及美国股市强劲反弹之势。

美股标准普尔500指数.SPX现在交投于纪录高位附近，但意大利股市FTSEMIB指数.FTMIB、西班牙股市IBEX指数.IBEX和法国股市CAC40指数.FCHI要想重返2007年水准，分别仍需上涨逾一倍、55%和40%。

“法国股市估值几乎便宜得跟欧元区二线国家一样，但法国的信用状况极好，”Amber Capital的Oughourlian称，“大型企业能够以负的实质利率借到资金，这对企业财报的影响将远甚于宏观经济因素。”

DeAWM旗下德国财富管理首席投资官Johannes Mueller预计，部分在债务危机中受创最重的欧元区企业将成为更加坚强的竞争对手。DeAWM管理着9,310亿欧元(1.28万亿美元)资产。

“我们看风险的相对再平衡，有利于欧洲，而且这种趋势可能会延续。”

不过，分析师和基金经理仍预计，欧洲存在大量政治风险，并有可能出现更深层次的经济变革。

“看看最近的财报季，企业对前景一直都很谨慎，分析师也在继续下调预估，”AXA IM的Guibout称。

“但总的来说，全球投资者现已改变对此区域的‘中性’投资态度，所以欧洲基金很有可能吸引到更多资金。”(完)

(编译/审校 王兴亚/王翔琼/朱晓军/许娜/张涛)

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