投资者看好巴西和俄罗斯市场 但对中国仍持谨慎态度

2011年4月11日在海南三亚拍到的金砖国家标志。 REUTERS/Jason Lee

路透纽约5月5日 -主要投资者周一表示，巴西和俄罗斯这两个受挫的新兴市场料存在投资契机，但对中国的看法仍趋谨慎，突显出对曾是全球宠儿的新兴市场态度审慎。

在Sohn投资大会(Sohn Investment Conference)上，即便是这种乐观的看法也透露着警告的意味。投资者在大会上提出了一些筹资应对儿童癌症的好想法。

Fortress Investment Group负责人MichaelNovogratz预计，如果巴西总统迪尔玛·罗塞夫今年稍晚竞选连任失败，巴西资产价格料将上扬。

他称，倘若罗塞夫赢得连任，巴西则“将迎来漫长的黑夜”。

周六公布的民调显示，巴西10月总统大选的竞争十分激烈，罗塞夫的支持率极低，民众对经济陷入停滞普遍不满。

继2009年摆脱衰退后，巴西经济2010年强劲增长，但之后陷入停滞。指标股指Bovespa.BVSP2013年下跌逾15%，今年迄今则累计上扬约4%。

“巴西曾拥有这么好的机会，”Novogratz称，“巴西人浪费了这笔财富。”

但罗塞夫的两个主要竞争对手--更趋中立的议员Aecio Neves和前政府官员EduardoCampos可能对市场较为友好，如果政策调整，“巴西市场将全线上扬”。

俄罗斯的资产近期大跌，由于乌克兰紧张局势引发了该地区爆发战争的担忧。俄罗斯股市今年迄今下跌约14%。

金融记者、作家兼历史学家JamesGrant表示，这一跌势有助于增加俄罗斯国有天然气企业Gazprom(GAZP.MM)的吸引力。

Gazprom股价今年下挫约9%，过去三年都在下滑。

“该公司的很多不足肯定会在股价上反映，”Grant表示，并称他所指的是“极好”的资产负债表。

欧洲消费的天然气中，大概有30%由Gazprom提供，其中近半经由乌克兰输送。

“廉价股会有好运，”Grant还说。

尽管中国没有经历过类似大跌，但有人认为这只是时间问题。

Shumway Capital创始人和管理合伙人Chris Shumway直言：“做空离岸人民币。”

他表示中国的问题很简单：相对名义国内生产总值(GDP)，信贷增长过度，并称“这不可持续”。

Shumway表示，政府对于经济放缓将面临有限的选择，最简单的可能是选择人民币贬值。

中国政府正努力促进经济结构转型，更多地让消费而非传统的出口、投资来驱动经济；不过，政府也希望避免经济急速放缓，因为这可能导致失业并危及社会安定。(完)

(编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)

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