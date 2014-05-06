投资者看好巴西和俄罗斯市场 但对中国仍持谨慎态度

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透纽约5月5日 -主要投资者周一表示，巴西和俄罗斯这两个受挫的新兴市场料存在投资契机，但对中国的看法仍趋谨慎，突显出对曾是全球宠儿的新兴市场态度审慎。
在Sohn投资大会(Sohn Investment Conference)上，即便是这种乐观的看法也透露着警告的意味。投资者在大会上提出了一些筹资应对儿童癌症的好想法。
Fortress Investment Group负责人MichaelNovogratz预计，如果巴西总统迪尔玛·罗塞夫今年稍晚竞选连任失败，巴西资产价格料将上扬。
他称，倘若罗塞夫赢得连任，巴西则“将迎来漫长的黑夜”。
周六公布的民调显示，巴西10月总统大选的竞争十分激烈，罗塞夫的支持率极低，民众对经济陷入停滞普遍不满。
继2009年摆脱衰退后，巴西经济2010年强劲增长，但之后陷入停滞。指标股指Bovespa.BVSP2013年下跌逾15%，今年迄今则累计上扬约4%。
“巴西曾拥有这么好的机会，”Novogratz称，“巴西人浪费了这笔财富。”
但罗塞夫的两个主要竞争对手--更趋中立的议员Aecio Neves和前政府官员EduardoCampos可能对市场较为友好，如果政策调整，“巴西市场将全线上扬”。
俄罗斯的资产近期大跌，由于乌克兰紧张局势引发了该地区爆发战争的担忧。俄罗斯股市今年迄今下跌约14%。
金融记者、作家兼历史学家JamesGrant表示，这一跌势有助于增加俄罗斯国有天然气企业Gazprom(GAZP.MM)的吸引力。
Gazprom股价今年下挫约9%，过去三年都在下滑。
“该公司的很多不足肯定会在股价上反映，”Grant表示，并称他所指的是“极好”的资产负债表。
欧洲消费的天然气中，大概有30%由Gazprom提供，其中近半经由乌克兰输送。
“廉价股会有好运，”Grant还说。
尽管中国没有经历过类似大跌，但有人认为这只是时间问题。
Shumway Capital创始人和管理合伙人Chris Shumway直言：“做空离岸人民币。”
他表示中国的问题很简单：相对名义国内生产总值(GDP)，信贷增长过度，并称“这不可持续”。
Shumway表示，政府对于经济放缓将面临有限的选择，最简单的可能是选择人民币贬值。
中国政府正努力促进经济结构转型，更多地让消费而非传统的出口、投资来驱动经济；不过，政府也希望避免经济急速放缓，因为这可能导致失业并危及社会安定。(完)
(编译 许娜/朱晓军；审校 孙茉莉)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。