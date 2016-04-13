投资者增持现金 削减股票曝险--美银美林调查

韩国希望延长中韩货币互换协议--企划财政部次官
路透韩国世宗1月17日 - 韩国周二表示，希望在中韩货币互换协议于10月到期前延长该协议，即便因韩国决定部署美国反导系统而存在政治不确定性的背景。
路透伦敦4月12日 - 周二公布的美银美林调查报告显示，投资者增持现金并削减股票曝险，反映对市场走向以及决策者能否防止下行趋势再度出现的疑虑加剧。
不过，调查显示的信息好坏不一。将近三分之二的受访者预测，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年至少将再升息两次，有82%认为美国“不大可能”出现衰退。
投资者持有的现金部位由3月的5.1%跳升至5.4%，投资者信心也降至18个月低点，整体不安情绪表露无遗。
投资者持有的现金追平市场压力极大期的水准，例如2008年雷曼兄弟破产、2011年美国债务上限危机，及2012年“希腊退欧”(Grexit)危机等时期。
美银美林表示，持有现金比例高于4.5%，通常表示人气即将转变，也是反向“买进”股票的信号。不过这次并非如此，因为目前债市与股市的估值都过高。
这项美银美林针对164位基金经理的调查显示，投资者股票持仓由3月的加码13%下滑至9%。这是将近四年来全球股票第二低的持仓水平。受访的基金经理管理资产总额达4,930亿美元。
调查是在4月1-7日进行。(完)
(编译 陈宗琦；审校 杜明霞)
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路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。