投资者增持现金 削减股票曝险--美银美林调查

路透伦敦4月12日 - 周二公布的美银美林调查报告显示，投资者增持现金并削减股票曝险，反映对市场走向以及决策者能否防止下行趋势再度出现的疑虑加剧。

不过，调查显示的信息好坏不一。将近三分之二的受访者预测，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年至少将再升息两次，有82%认为美国“不大可能”出现衰退。

投资者持有的现金部位由3月的5.1%跳升至5.4%，投资者信心也降至18个月低点，整体不安情绪表露无遗。

投资者持有的现金追平市场压力极大期的水准，例如2008年雷曼兄弟破产、2011年美国债务上限危机，及2012年“希腊退欧”(Grexit)危机等时期。

美银美林表示，持有现金比例高于4.5%，通常表示人气即将转变，也是反向“买进”股票的信号。不过这次并非如此，因为目前债市与股市的估值都过高。

这项美银美林针对164位基金经理的调查显示，投资者股票持仓由3月的加码13%下滑至9%。这是将近四年来全球股票第二低的持仓水平。受访的基金经理管理资产总额达4,930亿美元。

调查是在4月1-7日进行。(完)