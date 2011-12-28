投资者对欧元区忧虑重燃 美股下跌

* 标普500指数回到200日移动均线下方

* 股市下滑,此前欧元/美元触及11个月低位

* 道指下跌1.1%、标普下挫1.3%、Nasdaq跌1.3%

路透纽约12月28日电---美国股市周三下跌超过1%,此前经历一波年底前的强劲涨势.标普500指数回吐年内涨幅,因欧元区财政状况再度引发市场担心.

美股跟随欧元跌势,欧元兑美元下滑至11个月低位,因欧洲债务忧虑引发一轮卖盘,清淡交投放大了波动性.

"看起来欧元弱势并跌穿1.30美元水平,促使投资者做出了'卖出'选择,"Schaeffer's Investment Research资深技术分析师Ryan Detrick表示.

"不过某种程度上看,考虑到成交量不大,走势是被放大了.这可能将以单日下跌告终."

近期美股涨势受到一系列正面美国经济数据支撑,後者促使投资者将注意力从有关欧洲债务危机可能引发全球经济衰退,转移到美国经济正在恢复之上.

不过"鉴於国内缺乏引领走势的经济面消息,多数人的关注还是在欧洲,"WhatsTrading.com期权策略师Frederic Ruffy称.

股指期货日内稍早上扬,之前意大利短期公债标售得标利率回落一半,这对周四进行的较长期公债标售可能是一个好兆头.

但涨势未能持久,因欧元兑美元跌至1.2938美元的日低,为1月以来最低,後反弹至1.2949美元.

道琼工业指数.DJI收跌139.94点,或1.14%,至12,151.41点;标准普尔500指数.SPX收挫15.79点,或1.25%,至1,249.64点.Nasdaq指数.IXIC回落35.22点,或1.34%,至2,589.98点.

在上周大涨5%,扶助美国股市录得逾一年来最大季度涨幅後,标普500指数跌穿200日移动均线,这是备受关注的反映市场力度的关键水平,该指数今年一直为守住该水准而挣扎.

投资者聚焦2012年,其中主要关注欧债危机的发展,亚洲经济放缓以及欧洲衰退对美国经济复苏造成的影响.

"未来显然将有一些重大的阻力,"新泽西州Knight Capital的董事总经理Peter Kenny表示,"展望来年,对当前情况有关的风险的忧虑加剧."

包括能源和材料股等周期性股票过去五日涨幅居前,今日领跌市场,受累于商品价格走低.

黄金跟随工业金属走低,因担忧明年全球经济前景.金价今日录得两周来最大单日跌幅.

年内迄今,道指上扬5%,标普500指数回落0.6%,Nasdaq指数下跌2.4%.

本季,标普500指数上扬10.5%.

Medicis Pharmaceutical CorpMRX.N收跌1.2%,报33.35美元,该公司周二调降第四季获利预估.

花旗集团(C.N)下挫2.9%,报26.13美元,之前美国上诉法庭延後审理证券交易委员会(SEC)针对该行提起的证券欺诈指控.

市场成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为43.1亿股,远低於79亿股的今年日成交均值.

纽约证交所和Nasdaq市场的涨跌股之比为约1:4.(完)