投资者对希腊削减债务能力信心不足

* 希腊CDS最终拍卖价格显示前景黯淡

* 拍卖结果表明,希腊新债的公允价值为原债券面值的21.5%

* 有担保的希腊债权人共计将获得25亿美元赔付

路透伦敦3月19日电---投资者对於希腊削减巨额债务的能力显得信心不足,此前针对该国信用违约掉期(CDS)合约的清算拍卖在周一进行.

此次拍卖对一批希腊债券的定价为面值的21.5%,大致符合预期以及新债发行公允价值的最优指导价.发行新债是希腊削减1,000亿欧元债务协议的一部分.

新价格实际上就是投资者有望收回的资金,这样的价格水准明确表明,市场并不相信债务重组以及第二轮国际援助已经让希腊财政趋向稳健.

"新的希腊债券(价格)非常低,收益率很高,因此市场仍然预计会再有一次债务重组,"摩根大通利率分析师Nikolaos Panigirtzoglou说.

希腊30年期新债周一在二级市场报价约为面值的21%,2023年到期新债报价约面值的28%,但买入价和卖出价之间价差很大,说明成交清淡.

这些债券的收益率(殖利率)高达15%-18%,为全球主权债市场的最高水平之列,凸显市场担忧已肆虐三年的欧债危机尚未结束.

"这些债券按大幅折价成交,这表明市场质疑希腊是否有能力应对,但这已经是世人皆知,此次标售并未改变这一点,"德国商业银行利率策略师Christoph Rieger指出.

标售之後,只有信用违约互换(CDS)保险合约的持有人奖获得补偿,金额等於希腊债券的面值减去21.5%回收部分後的余额.根据路透测算,总共的现金支付额为25亿美元.

国际互换与衍生品协会(ISDA)本月稍早认定,希腊采用立法手段将损失施加在所有民间债权人身上,已触发CDS的偿付活动.

**连锁反应**

对购买西班牙和葡萄牙等其他欧元区薄弱国家CDS的投资者来说,ISDA的裁定是个好消息,因这意味着若这些国家出现问题,他们将能获得赔偿.

人们怪罪CDS加剧了2008年的金融危机,投资者担心其会在欧元区引发连锁反应,导致不可预知的後果.

不过周一的行动应使这些担忧缓解,因为与希腊债权人所承担的损失相比,25亿美元的赔付金额真不算多.

不过二级市场价格走势显示,投资者认为希腊将需要新一轮债务重组,因救援计划要求的撙节举措可能将经济进一步推向衰退,使其难以实现救援者要求的赤字目标.

避险德债的价格周一上涨,部分反映出对希腊财政未来的担忧.

ING策略师Alessandro Giansanti称,通常主权债的设想回收率是40%,而希腊债券的回收率如此之低,可见投资者要求从欧元区债券上获得较高的回报.

"债券的回收价值将会非常低,这就是投资者购买时要求更高风险溢价的原因."(完)

--编译 郑茵/肖群英/王丽鑫;审校 吴云凌

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