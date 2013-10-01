调查：投资人削减美国股票和债券配比

路透9月30日 - 周一公布的路透调查显示，全球投资人本月削减美国股票和债券部位，因对美国货币及财政政策的不确定性升高。

9月全球资产配置调查亦显示，投资人连续第三个月提高欧元区股票的配比，至2012年3月最高水准，受助于该地区经济前景改善。

调查在9月13-26日进行。期间经历了美国联邦储备理事会(美联储/FED)意外决定维持货币刺激措施不变，但在调查结束后的周末，对于美国政府关门和意大利联合政府垮台的忧虑升高。

约54名来自美国、欧洲和日本的受访投资人将美国股票配比削减至四个月低点41.7%，8月时为42.9%。债券比重则降至37.5%，为12月以来最低。

美联储9月18日宣布维持美债买债规模不变，暂提振了全球股市。但随着美联储何时开始缩减刺激和缩减规模的不确定性，让其支撑力道消退。

再加上美国预算协商的担忧，投资人大多采取观望的态度。

“多数企业在谈论的问题是近期还有多少上升空间，是否值得为之冒险投资，”Russell Investments的资深投资策略师Douglas Gordon称。“每个人都在等待了解更多美联储的计划。”

9月投资者在全球均衡投资组合中的债券持有比例是36.6%，基本持平于8月的36.5%。股票配比维持在50.7%，现金配比则跌至5.9%。

投资者削减新兴欧洲股票持有比例至1.6%，创11月以来最低。该地区经济增长放缓，而且资本流出发展中市场让许多国家收支平衡问题面临风险。

欧元区股市是个亮点，投资者连续第四个月增加其配比至17.3%，为2012年3月以来最高。

“(美联储)的决议增添了不确定性，最后一季波动性可能加大。将会进行缩减刺激，但我们不知道是什么时候以及缩减规模多大。这种情况下，有关债务上限的讨论将加剧波动性，”Dexia资产管理公司策略师Nadege Dufosse称。

“这应为我们带来增加股市投资的机会。”

**各地区详解**

由于美国政府可能面临停摆，美国投资者采取守势，将美股持仓配比降至56.1%，至少为2007年4月以来最低。

日本基金经理人提高了亚洲和美国股市配比，将整体债市配比削减到16个月低位。平均股市配比创16个月高位44%，而亚洲资产的权重增至7.4%。

欧洲基金经理人从亚洲新兴市场和美股撤资，提升经济正在加速的本地区的股市配比。整体股市配比连续第三月上升，平均配比增至47.5%。

9月英国投资者全球股市资产中平均有14.7%投向欧元区，全球债券资产中约18.1%投向欧元区--均为2011年以来首见。(完)

(编译/审校 王冠中/石冠兰/朱晓军/李爽)

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