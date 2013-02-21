投资者押注欧洲经济恢复增长

路透伦敦2月20日 - 投资人对于欧元区的乐观心态,同欧元区过去数月初看之下的不合时宜的信贷紧缩,实际上可能是相符的.

虽然全球市场年初的大涨势头在这个月平息下来,但德国智库ZEW对投资人与分析师的2月调查显示,对欧洲最大经济体德国的信心升到三年以来的最高水平.

也许是认为德国的增长将拉动整列欧元区的经济列车,这次调查还显示,对欧元区的信心也出现大幅改善.预期欧元区经济改善的受访者远远超过预期进一步下滑的人,比例约5:1.

在怀疑派看来,这些情况是彼此相关的.

欧元区经济很难在2012年第四季的糟糕表现上再进一步大幅恶化,乐观情绪仍是由欧洲央行去年7月"全力"挽救欧元的承诺所带动,也是对1月全球市场大涨作出的滞后反应.

更重要的是,乐观情绪与欧元区金融形势自年初以来的重新紧缩是非常冲突的.

欧元近几个月反弹走势,令出口及获利蒙阴,在此同时区域中的绩优股.STOXX50E几乎已经全数回吐2013年涨幅.

更令人忧心的是,最新的欧洲央行银行业调查显示,对企业及家庭实施更严格放贷标准有如箭在弦上,而银行业持续归还去年欧洲央行紧急贷款已经抽离"超额流动资金",致使短期利率小幅走升.

似乎更强化上述观点的是,欧洲1月汽车销售已经降至1990年开始纪录以来的新低.

因此在失业率居高不下、节约措施痛苦效应浮现之际,投资人有什么可以乐观的理由呢?

一如以往的是,区内各国的差异仍甚大,核心国家德国与现金短绌的西班牙及意大利相较仍相当强劲.

对于乐观人士而言,今年金融面趋紧是去年戏剧性解除紧张情势措施的必然结果,而银行归还欧洲央行资金透露出的是银行体系朝正常化发展.

浏览2013年至今各资产报酬图表,请点选:(link.reuters.com/dub25t)

浏览2012年7月以来各类资产报酬图表,请点选:(link.reuters.com/tam52t)

**金融情势**

所谓的金融情势指数(Financial Conditions Indices)仅显示部分反转,这些指数是由预测者总合了多项金融指标,这些指标包括主权国家及企业借款利率、以及能源、汇率和股票价格等.举高盛的Euro FCI指标为例,该指标自2013年初以来已经上升约50个基点,这还不到过去12个月跌幅的一半.

但这三年来政府债券市场紧缩、当局祭出节约措施、以及经济衰退等因素,造成银行业功能不彰,若经济要复苏,银行业必须先站稳脚步.

就这点来说,银行提前归还ECB资金,且预料周五将再归还去年2月三年期贷款1,250亿欧元,可视为一个正面迹象.

"归还LTRO贷款是复原的迹象,"摩根大通欧洲经济分析师David Mackie称.

"银行一年前向欧洲央行借钱,是因为无法从别处取得资金.若这些银行现在可以从别处借到更低利的资金,在部份情况下要提供一些抵押品,他们就会这么做."

然而,要是收回了流动性造成短期融资成本进一步升高呢?像是12月和1月在预期银行将返还贷款的强况下一年期欧元利率市场上扬.

巴克莱的Laurent Fransolet和Guiseppe Maraffino认为,在周五的操作后,利率甚至可能下滑.他们预期银行业周五将偿还约1,300亿欧元资金.由于年中前预计最多将偿还3,000亿欧元,他们认为这"并不会改变流动性情况太多."

短期利率下滑也会让欧元免于上档压力.欧元强势本身也有隐藏的好处,就是压低了以美元计价石油的进口价格.

然而,对于欧元区银行业若在偿还欧洲央行低利贷款的同时也削减自身的放款,以符合监管当局的资本水准要求,那么经济就会缺乏新的资金,这样的忧虑依然存在.

尽管如此,实际情况看来没有那么严重.欧洲央行的贷款调查显示,尽管有净20%的回覆者预期2013年上半年将削减较高风险放款,但这比率仍远低于2012年底时的32%.

此外,尽管银行放款稀少,但较大型企业至少会从资本市场筹资.汤森路透数据显示,国际欧元公司债销售量在2012年增加近50%至接近3,000亿美元.尽管今年目前为止的发债总数不如上年同期间的荣景,但仍已卖出超过500亿美元债券.

因此,这种不怎么踏实的乐观气氛可能类似于黎明前最黑暗的时刻.投资人持续受创经济和国家中寻找转捩点,现在似乎乐于押注欧元区今年下半年将恢复成长.(完)

(编译 王冠中;审校 孙茉莉)

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