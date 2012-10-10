投资者应提高黄金资产配比至7-8%--Coutts

今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续--盘古宏观
路透北京3月2日 - 独立研究机构盘古宏观近日发布报告称，2017年全球经济停滞格局难突破，金融动荡或将继续增强，将对中国经济产生一系列冲击。今年中国短期资本外流与人民币贬值压力仍将持续，人民币仍将维持对美元温和贬值态势。
* 理想上投资者资产中应配置7-8%的黄金
* 全球经济更趋震荡和不稳,有利黄金
路透新加坡10月10日电---苏格兰皇家银行(RBS.L)私人银行部门Coutts的高层主管指出,随着全球经济成长前景减退,纸币价值也随之下滑,投资者应将持有的黄金资产加倍.
Coutts亚洲与中东地区投资长Gary Dugan告诉路透,理想上,投资者应致力在资产中维持7-8%的黄金部位,高於财富管理行业平均约3%的部位.
"部分客户在问金价走势,我说根本别去想价格.它可以保值."
Dugan预期金价未来几个月将升向每盎司2,000美元,因受到一些中短期因素的支撑,包括新兴市场央行也在买金.
他还表示,全球经济经过数十载大致稳定的成长後,已变得波动较大且不稳,而且欧美的结构性问题似乎也无法迅速解决,这些也都可能增添黄金的吸引力.
Coutts表示最青睐的黄金投资方式,就是买进上市交易产品(ETP).
但Dugan说,手中约15-20%的客户较偏好买金存放在他们信赖的保管库,而非将资金投入黄金相关的金融工具,因为他们不太信任金融系统.(完)
--编译 张若琪;审校 李春喜/沈以文
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