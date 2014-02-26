今年投资者计划买入更多股票 因经济状况改善--调查

路透伦敦2月26日 -周三公布的一项调查结果显示，全球投资者计划2014年买入更多股票以寻求更高回报，尽管一些人担心他们将因增税、通胀上升及经济复苏放缓而受到抑制。

虽然2013年美股涨至纪录高位且全球股市触及六年高点，但英国基金公司施罗德投资(SDR.L)调查的70%投资者都表示，他们仍计划未来一年买入股票，远高于18%计划买入债券的投资者。

“由于经济状况改善，总体反馈是(受访者)2014年将投资更多，“施罗德投资的欧洲代理分销主管Carlo Trabattoni称。

施罗德投资在23个国家调查了15,749位计划未来12个月至少投资等额1万欧元(13,700美元)的投资者。

调查发现41%的受访者计划投资于本国，其余投资国际股市或其他资产类别。大约40%的受访者认为最好的增长机会在亚太地区，而30%的受访者认为在北美。

调查中56%的投资者表示，他们较去年对投资机会更有信心，去年在同样的调查中持此观点受访者比例为48%。

26%的受访者提出最大的忧虑是增税，欧盟拟实行金融交易税，可能对股票交易征税。

大约25%的全球投资者还担心本国和全球范围内的通胀上升以及经济复苏拖延。国际货币基金组织(IMF)预计今年全球经济增长率为3.7%。

调查还发现美国投资者对未来一年信心最低。特别关注的事务是税率、全球和国内经济复苏力道。

施罗德投资的代理分销美国主管Carter Sims称，“2013年(对美国投资)可能增长了20%至30%，非常强劲，所以美国散户投资者可能会想，‘这相当不错，但我认为不会年年如此。’”(完)

(编译 于春红; 审校 张若琪)

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