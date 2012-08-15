投机客押注刺激政策出台而推高国际油价

* 在夏季的买入潮中,投机客对油市的曝险增加

* QE3憧憬、战争疑虑及北海供应隐忧为油价提供支撑

* 布兰特原油价格目前比最高生产成本已高出30%

* 市场供需基本面疲弱,库存增加

路透伦敦8月14日电---油价正在快速上升,因中东开战阴影及北海供应疑虑垄罩油市之际,投资人押注央行很快会推出货币刺激举措提振市场.不过,这波涨势看起来愈发像是在投机性臆测的助推下膨胀起来的.

油价在六周内涨幅就将近三分之一.但在这期间全球经济以及相应的燃料需求都极度疲软.

当前油价走势之所以会如此,是因投资人预期美联储将很快出台新一轮量化宽松措施以刺激经济,或是以色列及伊朗针锋相对的言辞也许真会演变成冲突,或者是北海产量问题可能会持续很久.

不过,这些因素没有一个是安全的押注理由,而只要这些因素消失的话,油价或将很快回落.

"市场正与基本面脱节,"德国商业银行分析师Carsten Fritsch说."大多数的上涨力道是基於诸如美国推出更多经济刺激措施等因素--但没人可担保这一点."

布兰特原油期价周一触及每桶115美元,为三个月来最高.6月底迄今已涨了30%.油价在2008年中期信贷危机来袭之前创下147美元的历史高位,但仅仅六个月之後,就重挫至36美元.

油价目前远高於每桶50-80美元的全球大多数最新油田的生产成本,後一水准被视为是油价合乎常理的底部.

对北海油田产量下滑的担忧,是刺激油价上升的诱因之一.由於既定的检修计画,英国及挪威约12个原油生产点9月将总共减产17%.

交易商表示,短期来看,如果某些品级的油品需求大过供应,那麽北海石油现货市场可能出现挤仓(逼仓).不过这些检修工作料可快速完成,届时供应就会恢复.

**言辞敌对**

油市还因为伊朗和以色列的敌对言辞而走强.

以色列总理纳坦亚胡曾誓言绝不会让伊朗拥有核武器,并於周日表示,与伊朗可能拥有核武器的前景相比,以色列安全面临的多数威胁"相形见绌".美国政府已加紧对伊朗的制裁,并寻求增加国际外交压力以遏制伊朗的核野心.

伊朗领导人曾表示,如果遭到袭击,将封锁波斯湾一端的霍尔木兹海峡.全球约五分之一的海上石油出口须经过波斯湾.

但由於美国航母近在咫尺,霍尔木兹海峡不会长期封锁.而且试图封锁该海峡肯定也不符合伊朗的利益,因其石油和其他出口商品出口也要通过这一海峡.

"伊朗不会封锁霍尔木兹海峡,"KBC Energy Economics中东分析师Samuel Ciszuk称,"对伊朗和以色列将爆发战争的忧虑被过度夸大了."

中东情势紧张可能对油价主要构成心理支撑,而美联储的行动却可能对石油的供需平衡产生重大影响.

2008年底以来,美联储已买入2.3万亿(兆)美元长期公债,以刺激增长并恢复经济活力,间接向资产市场流入数十亿美元,并向石油和大宗商品挹注大量流动性.

在2008年11月至2010年3月执行第一轮量化宽松政策期间,油价上涨逾一倍,在2010年11月至2011年3月第二轮量化宽松政策期间,油价上涨三分之一.

美银美林称,如果9月推出6,000亿美元货币宽松政策,可能将把大宗商品价格大幅推高.

"若执行第三轮量化宽松,油价可能将上涨14%,"美林策略师在研究报告中称.

**巨大风险**

然而,美联储是否会宣布第三轮量化宽松还是未定之数.

高盛资产管理的董事长Jim O'Neill周一在一份报告中称,他不认为美联储会急於推出更多的量化宽松:"美国财政状况已有舒缓.尽管美国并非迅速成长,但进一步量化宽松举措现在看来相当可议."

纽约巴克莱资本的分析师Dean Maki也同意此看法:"我们不认为有充足理由在9月推出第三轮量化宽松."

在缺乏三个明显的提振因素--北海、中东战争或第三轮量化宽松--之下,原油供需基本面看来相当低迷.

包括美国能源部在内的三大石油预估机构均称,尽管伊朗原油禁运,全球产出仍大幅超越需求,使得原油库存大增,有很大的缓冲空间可以因应任何意外的供应冲击.

"油市前景的预估非常悲观,"经纪商PVM Oil Associates的主管David Hufton说.

然而,投资人对原油的胃纳持续稳步上扬,欧美投机客也增加原油期货与选择权的曝险.

美国商品期货交易委员会(CFTC)和洲际交易所(ICE)的数据显示,布兰特原油和美国原油的净多头部位增加,尽管未平仓合约连续第三个月下滑且交投量相当低.

德国商业银行的Fritsch指出,这会让可能出现的抛盘更加严重.

"若美联储本月未宣布量化宽松,油市可能会下跌.希望如此高涨,使得价格下滑的风险更为巨大."(完)

--编译 李婷仪/于春红/王冠中;审校 丁琦/吴云凌

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