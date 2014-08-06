投资者应重点投资于资源股 而非实物商品--霸菱

路透香港8月6日 - 霸菱资产管理周三称，目前资源股较直接投资于实物商品更为吸引，投资者应重点投资于公司，而非实物商品，以受惠于较佳的机会以及环球市场对资源日益增加的需求。

霸菱在一份声明中称，资源股的投资机会在过去数年来一直处于强劲的水平。由于公司具体推动因素向好，而宏观因素驱动的市场意见却看淡，两者之间存在较大差异，因此霸菱看好资源股的前景。

“在经历数年由温和转至利淡的商品价格环境以及股东下调评级后，各家公司终于采取行动改善利润率以及由自救或重组驱动的回报率。”霸菱环球资源主管Duncan Goodwin说。

他并称，“为了把握因此市场变化而带来的投资机遇，我们更加着重由下而上的选股策略，透过减少投资组合的持股数量，增加基金的持股集中度，以重点投资于有望带来更高回报及盈利惊喜的投资机会，并减少宏观因素风险。”

截至今年6月底为止，霸菱于资源相关的多策略资产类别，管理超过9亿美元。在Goodwin这位新主管的领导下，霸菱对资源股的投资程序作出了多项修改，主要是为了确保旗舰基金霸菱环球资源基金是受公司具体因素（而非宏观事件）所驱动。

自今年3月以来，霸菱环球资源基金引入了新的综合基准指数，该基准指数是由60%的MSCI世界能源指数及40%的MSCI世界原物料指数组成。此基准指数扩大了对物料行业的可投资范围，不再局限于金属股及采矿股，反而纳入了化工、建筑材料、集装箱及包装和纸业以及林业产品等副行业。

随着各个国家及地区致力物色稳定而又具有竞争力的能源来支持经济增长，除了石油及天然气生产之外，对碳氢化合物的加工、营销、储存及运输亦成为了投资者日趋关注的因素。

霸菱认为，长远而言，人口的持续增长将会推动市场对自然资源、能源生产及原材料的绝对需求，而这将会为于整条价值链上的资源行业公司带来增长机会。

Goodwin表示，非常长远而言，霸菱深信资源股在投资组合中会继续扮演重要的角色。由于商品价格与消费物价的上升有密切相关，对资源行业的投资有望成为对冲通胀的工具。

“我们相信资源股的投资机会在过去数年来一直处于强劲的水平。无论宏观因素表现如何，我们认为该行业估值以及我们的资源基金都会双双录得正面的回报。”他说。（完）

(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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