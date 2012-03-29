投资者驾车再次挂上风险档 却未搭载大宗商品

路透伦敦3月29日电---在原材料消费大国--中国传出更清晰的需求迹象之前,石油以外的大宗商品难以搭上这班重新青睐投资风险资产的列车.这波投资胃纳在今年支撑了全球市场.

在美国经济数据改善以及欧洲银行系统获得低成本贷款提振市场人气後,投资资金流入股市、新兴市场、高收益债市以及纽约房地产市场,但是多数商品市场仅现昙花一现式走强.

资产管理者,例如ING Investment Management的Koen Straetmans,当前在其他风险交易中挖掘机会,这种状况直至中国公布更多数据後才有可能改观.中国是铜、铁矿石、钢铁和大豆最大消费国.

"中国当前的宏观数据是相当的阴霾啊,所以我们希望看一些3月的数据,再判断是否真的有终端用户需求浮现."Straetmans表示.

追踪19种大宗商品的路透/Jefferies CRB指数.CRB到2月末最多上涨7%,而此後涨幅则被削减至2%,而这还是在原油期货劲扬的情况下.而全球股市.MIWD00000PUS涨幅则达到11%.

Armstrong投资管理公司的联合执行合伙人Patrick Armstrong,自2月以来一直在减持铜,仓位已从6%降至2%,其认为当前中国补充库存的行动已暂告段落.

"人们曾在极度避险的仓位布局下转为极力追赶一直在上涨的品种(商品),"这位合伙人说道,"短期我们是预计会有周期性回撤."

欲览2012年各资产表现图表,请点击(link.reuters.com/nyw85s)

欲览商品和股市相关性图表,请点击(link.reuters.com/jaz44s)

**基金流入减少**

基金流动追踪机构EPFR Global的数据显示,今年累计流入大宗商品和能源类基金的资金不及去年的流入规模.

截至3月21日,包括实货和期货基金在内的大宗商品类基金,以及持有矿商等相关股票的股票型基金在全球累计吸引资金约35亿美元,去年同期则为46亿美元.

而包括股票型基金和与期货合约挂钩的油气类上市交易产品的能源类基金,全球范围内获得约25亿美元的资金流入,去年同期则为58亿美元.

"我们曾经处於本应增加(对大宗商品)冒险意愿的环境,但很少有投资者为此做好行动准备,"巴克莱银行商品研究执行董事Kevin Norrish表示,他指出之前参与到基本金属涨势中的人非常少.

"这可能是由於前景依然存在黯淡的因素,高油价本身就是其中之一."

很多基金经理非常乐意将原油纳入投资组合,其依据是西方和伊朗的政治紧张关系,而非潜在的供需基本面.

布兰特原油期货在商品/能源类中的表现十分突出,2012年以来已大涨了16%,因投资者寻求为其他风险资产寻求对冲,以在油价蹿升之际起到保护作用.

"金融危机爆发前的三次全球性衰退,都是由地缘政治事件引发油价蹿升而导致的,当前这层关系也很明显.因此在资产组合里配置一些石油似乎也不无道理,"Schroders Private Banking的资产配置主管Robert Farago表示.

"至于其他(商品),我们更愿意在风险资产中配置股票,而非商品,"他并称.

甚至常被视为可选投资的黄金,也在大量抛售削弱其避险特征後失去了部分吸引力.

"我们一直在大量减持黄金,"Armstrong表示,"我们一直在抛售黄金,因为我们认为它肯定是一项风险资产,而非避险工具,其隐含波动性和股票别无二致."

金价在1-2月间大涨14%,但在2月29日一天内暴跌近100美元,从那以後,黄金未能恢复升势.

Farago等其他机构未完全放弃黄金,但对将其纳入组合的态度已明显更趋谨慎.

"相对通胀或股票而言,目前黄金看起来较贵...因此我们对黄金的看法越来越谨慎.但我们仍认为黄金有其作用,鉴於目前的政府债务水平,我们不能忽视出现极端经济後果的可能."(完)

--编译 田建华/丁琦;审校 王洋/王丽鑫

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