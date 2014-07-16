经济成长前景改善 投资者增加股市押注--美银美林

路透伦敦7月15日 - 周二公布的一项调查显示，全球投资人押注今年下半年经济成长将加速，其股票超配部位已达三年高位。

美银美林银行的全球访问了179位经理人，结果显示有将近三分之二的投资人超配股票，比例高于2011年初以来的任何时期。本项调查受访者所管理的资产规模共计5,240亿美元。

调查发现，69%的投资人预期全球经济明年将走强。

但经济成长的副产品--通胀，出现的可能性也更大了。超过71%的投资人表示，预计通胀率在未来12个月将上升，持此看法的受访者比例较上月调查时增加13个百分点。

“所有对成长前景的乐观看法，如今都转化为通胀上升的心理预期，”美国银行分析师Manish Kabra说。

尽管对经济看法乐观，但投资者仍继续紧抱现金，其7月投资组合中现金比重为4.5%，远远高于不到4%的正常现金配比水平。

美银将这种现象部分归因于2008-09金融危机的“结构性”后遗症，当时有许多投资人大批出脱投资组合中的金融资产，以免在暴跌的极端市况里蒙受损失。

然而，尽管股票配比偏高，但超过五分之一的投资者担心股市现在估值过高，可能出现回调，这是自2000年以来该调查的最高比例。

调查显示，投资者最担心的风险是地缘政治风险，此前中东地区以及俄罗斯与乌克兰之间出现紧张局势。而中国债务违约等前几个月较为突出的忧虑却有所减弱。

然而，全球投资者并非对所有地区股市都抱有高期望。超配欧元区股票的投资者比例从6月的43%降至35%。

投资者对欧股热情降温，日股因此受益，调查显示现有26%的投资者超配日股，为五个月来最高比例。

英股也失宠，目前投资者低配比重占8%，前月为4%；而美股超配比例稳定在10%。

大约有30%的投资者认为欧洲二线国家债券最受追捧，而前次调查为39%，认为美国高收益债交易过多的比例为36%。

目前利率处于历史低位，投资者为追求收益，涌入那些一度被认为对很多人不合适的资产，曾处于欧元区危机风口浪尖的意大利、西班牙和爱尔兰等国的收益率降至纪录低位。

同时，美国高收益债的收益不及新兴市场债，尽管后者的平均信用评级较低。(完)

(编译 李婷仪/石冠兰 审校 郑茵)

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