散户投资者为何仍对股市心存忌惮？

那麽散户投资者是怎麽看待股市上涨的?实际上他们并未买入.

来看看MeLinda McCall的经历吧.作为一家刚刚起步的软件公司的首席运营官,她的收入水平足够在每个月都留出一些储备.但她并没有把这些钱投入股市,而是直接存入在美国银行的储蓄账户.

"我不想做任何投资,我怕一旦进行了投资,这些钱就可能血本无归."她说,"眼下我只会拿着现钱,直到我对市场的感觉好一些.也许这种作法很无知,但至少我知道这些钱不会有损失."

对股市不确定性心存谨慎,因而更偏爱现金安全性的投资者不止McCall一人.根据投资研究公司TrimTabs Investment Research,投资者在1月将1,230亿美元资金存入普通存款账户和支票账户,创下自去年8月标普调降美国债信评级以来的最高流入水平.

"这阵子大多数投资者资金都被存了起来."TrimTabs执行副总裁David Santschi说,"而没被存起来的钱都去买了债券."

这种情况符合汤森路透(TRI.TO)旗下基金追踪公司理柏(Lipper)的数据.理柏发现截至2月结束,投资者从股票基金撤出36亿美元.除此之外,投资者去年已大举撤离930亿美元.与此同时,应课税的债券基金则持续领跑,今年迄今已流入430亿美元.

这些数字最让人意外之处在於,股市今年如此强劲的起步後,你以为有投资习惯的人会冲回来追求久违的高报酬率.但事实却是,2012年就是2011年的正牌续集--去年时投资人避开股市,把将近1万亿(兆)美元放在储蓄或支票帐户.

**信任问题与自我挫败行为**

所以这到底是怎麽一回事?美国投资者也许是时候去看心理医生了.2008和09年金融危机导致投资组合蒙受惨重损失之後,许多投资者似乎已产生信任问题,而且很难在短时间恢复.

"最大的原因是投资人不相信这个系统的稳定性,"Santschi说."市场曾经震荡得那麽剧烈,让投资人神经紧绷.如果我们是处於持续复苏中,如果金融系统真的如此稳定,那麽为何央行干预越来越多,动作越来越大?"

这些深层的信任问题有助於解释近来基金的资金流入,不过在行为经济学专家来看,投资者持续对股市保持距离并不令他们意外.因为金融崩溃的前车之鉴尚不远,那些提心吊胆的感觉仍盘踞在心头.

"金融危机时曾经历惨痛损失的投资人,特别有这种倾向,"巴尔的摩古彻学院金融学教授Victor Ricciardi说,"许多人受到重创...只想在他们认为安全且低风险的现金相关户头守住钞票."

而且,当投资者最终觉得可放心重新杀回股市时,市场恐怕已经触顶.贪婪和恐惧的人性通常会让我们做出糟糕的投资决策."其结果无疑是高买低卖."Ricciardi指出,并称远离股市的投资者已错失过去三年股市逾100%的涨幅.

多伦多基金公司Gluskin Sheff首席策略师David Rosenberg等专家指出,若散户投资者不大举回归,股市恐将难以维持如此可观的回报."由於泡沫破灭,公众已担惊受怕变得草木皆兵,另外还有人口结构问题,因婴儿潮一代正进入看重本钱的年纪,对以钱生钱不感兴趣."

对於坐守现金的人士而言,将钱存起来也有成本.由於目前现金账户收益率(殖利率)低於通胀率,选择持有现金实际上相当於将其埋在後院.假如你的退休金每年增长5%,那守着现金是不够养老的.

"现金会给你带来安全的错觉,但要付出怎样的成本?"美国康涅狄格州Tuttle Wealth Management金融规划师暨执行长Matthew Tuttle问道,"很少有人能资金零收益情况下享受他们期望的理想生活."

毕竟,从金融信息网站Bankrate.com来看,银行的货币市场账户平均回报率仅为0.46%,支票储蓄账户(interest checking)账户也只有0.5%.即便美联储成功地将通胀率控制在2%的目标水平,你所持现金仍难以跟上物价上涨的步伐.疲惫的投资者或许会说,至少你需要的时候,这些钱还在那里.

"近几年来我一直没有投资股市,"McCall说,"我相信最终会回归股市.我知道目前没有从银行账户获得任何回报,且无法在退休後依靠它过活.但我仍认为,现在不是投资股票的恰当时机."

当她以为时机成熟时,专家或许已经在预测市场何时触顶了.(完)

--编译 徐文焰/李婷仪/肖群英;审校 程琳

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