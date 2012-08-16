外资6月抛售美公司债和股票 因担忧该国经济

美国股票基金再度吸金 表明特朗普行情重现
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。
路透纽约8月15日电---周三美国财政部数据显示,外国投资者6月抛售美国公司债和股票,因对美国经济体质的担忧加剧.
海外投资者净出售221亿美元公司债,为2010年1月以来最大的月度资金流出规模,其中大部分抛盘来自私人账户.
外资还抛售了43亿美元股票,私人买家的抛盘规模超过官方机构的温和买盘.
"这样的资金流出情况不同寻常,正值外界对美国经济的看法最为负面的时候,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.
他还补充称,对於海外投资者来说,这种情况表明"美元是迄今为止唯一的安全港,他们希望持有美国公债."
6月有324亿美元资金流入美国公债,规模低於5月的459亿美元,但位於近期的资金流入规模区间内.
美国最大债权国中国6月持有1.164万亿(兆)美元美国公债,与前月持平,第二大债权国日本则增持104亿美元美国公债至1.119万亿美元.
Woolfolk称,欧债危机也在6月加剧了投资者的焦虑情绪,尤其是私人投资者.美国疲弱的经济数据也从中作梗,其中包括显示第二雇佣活动大幅放缓的数据.
这令全球投资者焦虑不安,对於买入易受经济状况影响的股票和公司债更加谨慎.
总体来说,6月买入美国长期证券的资金净流入量降至93亿美元,5月则为559亿美元.
6月外资将包括国库券在内的短期资产增持167亿美元,远低於前月上修後1,213亿美元的资金流入量.
但Woolfolk称,未来数月资金流入量可能将回升,尤其是美国经济将在第三季显示出走强的迹象.(完)
--编译 白云/于春红;审校 张涛
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约2月16日 - 汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周四公布数据显示，投资者上周增加对美国股票基金的投资，帮助市场延续了美国总统大选以来的涨势。
路透伦敦2月16日 - 周四的一项官方调查显示，在截至2016年3月底的一年英国家庭支出几乎没有增长，并且较金融危机前的水平低出5%左右，暗示经济情况远比之前数据显示的低迷。
路透新加坡2月17日 - 新加坡经济第四季增长数据周五上修，受助于制造业大幅反弹；但经济前景的不确定性上升，因市场对美国总统特朗普的贸易保护政策感到担心。