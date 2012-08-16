外资6月抛售美公司债和股票 因担忧该国经济

路透纽约8月15日电---周三美国财政部数据显示,外国投资者6月抛售美国公司债和股票,因对美国经济体质的担忧加剧.

海外投资者净出售221亿美元公司债,为2010年1月以来最大的月度资金流出规模,其中大部分抛盘来自私人账户.

外资还抛售了43亿美元股票,私人买家的抛盘规模超过官方机构的温和买盘.

"这样的资金流出情况不同寻常,正值外界对美国经济的看法最为负面的时候,"纽约梅隆银行资深外汇策略师Michael Woolfolk说.

他还补充称,对於海外投资者来说,这种情况表明"美元是迄今为止唯一的安全港,他们希望持有美国公债."

6月有324亿美元资金流入美国公债,规模低於5月的459亿美元,但位於近期的资金流入规模区间内.

美国最大债权国中国6月持有1.164万亿(兆)美元美国公债,与前月持平,第二大债权国日本则增持104亿美元美国公债至1.119万亿美元.

Woolfolk称,欧债危机也在6月加剧了投资者的焦虑情绪,尤其是私人投资者.美国疲弱的经济数据也从中作梗,其中包括显示第二雇佣活动大幅放缓的数据.

这令全球投资者焦虑不安,对於买入易受经济状况影响的股票和公司债更加谨慎.

总体来说,6月买入美国长期证券的资金净流入量降至93亿美元,5月则为559亿美元.

6月外资将包括国库券在内的短期资产增持167亿美元,远低於前月上修後1,213亿美元的资金流入量.

但Woolfolk称,未来数月资金流入量可能将回升,尤其是美国经济将在第三季显示出走强的迹象.(完)

--编译 白云/于春红;审校 张涛

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