焦点：维权投资者重塑美国企业版图 从雅虎到陶氏化学均见身影

2015年5月14日在密歇根拍到的陶氏化学的总部大楼。. REUTERS/Rebecca Cook

路透纽约12月10日 - 维权投资者在规模较大企业的持股增加，其影响力有助于重新形塑美国企业的版图。

美国化工业两大老牌公司--陶氏化学(Dow Chemical)和杜邦(DuPont) (DD.N)，彼此的合并磋商至少部分就是由维权投资者所促成的。

雅虎(YHOO.O)宣布放弃剥离中国电子商务巨擘阿里巴巴BABA.O320亿美元股权，改为寻求出售核心网路业务。维护投资者在这件事上也发挥了一定的影响力。

最高层级的维权投资者锁定美国大企业的倾向料将愈来愈普及，因基金有愈来愈多的资金要进行投资，而且需要让更多的现金发挥作用。

投资者增加对维权对冲基金的投资，因为过去几年这些基金成功迫使数百家美企进行调整，带来了表现好于大盘的回报。

根据汤森路透的数据，在今年最大的10宗美国并购交易中，维权投资者具有直接影响的就占了一半。这些交易总价值超过了2,600亿美元。此前四年，维权投资者仅对最大10笔并购交易中的少数几笔具有直接影响。

在维权投资者把目光投向更大目标之际，根据研究公司Activist Insight的数据，美国维权投资者活动势必要超过400起，高于去年录得的金融危机后高位300起，这种趋势预计将持续至2016年。

“我们将听到很多维权投资者、甚至是初出茅庐的维权投资者，正为明年的代理季摩拳擦掌，”代理顾问公司Okapi Partners执行长Bruce Goldfarb称，“即便美联储下周真的升息会让市场感到不安，我认为明年股东维权主义下的活动将创纪录。”

美国联邦储备委员会(美联储/FED)下周预计将自近十年来首度升息。

**根本性的结构变化**

过去几个月的另外几项重大维权活动声明都比以往更加友好。但从每次的情况来看，如果公司不能很快提高股价，被动持股可能会迅速演变成积极求变。

对冲基金Elliott Management上月买入美国铝业(Alcoa)(AA.N)(AA.N)6.5%的股权；今年10月，杜邦股东Trian Partners买入美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)价值25亿美元的股权；ValueAct Capital买入了信用卡公司美国运通(American Express)(AXP.N)大约10亿美元的股权。

高通(Qualcomm)(QCOM.O)投资者则在等着看，这家规模730亿美元的科技公司是否将分拆晶片业务，否则Jana Partners可能就会发起代理权之争。

梅西百货(Macy's)(M.N)的业务扭转计划若不能奏效，StarboardValue LP可能就会发起代理权之争；后者也正是向雅虎发难的公司。

共同基金和指数基金的支持也给维权活动家的收购狂欢煽风点火，这些基金把对公司执行长的忠诚抛之脑后，与誓言推高股价的维权者联起手来。

去年10月，Starboard Value LP在与Darden Restaurants的僵持中获胜，说服股东把公司董事会整个大换血，贝莱德(Blackrock)和道富银行 (STT.N)投票支持。Darden Restaurants是Olive Garden餐饮连锁公司的母公司。

“我们看到公司在发生根本性的架构调整”，一名维权顾问表示，所指的是这家最大资产管理公司持股的数额。“并不只是维权活动者在挥拳猛打。”(完)