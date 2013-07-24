伯南克发表证词后 投资人增持较长期美债-调查

路透纽约7月23日 - 根据一项周二公布的调查，投资人最近一周提高中长天期美国公债持仓，此前美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席伯南克试图让升息的疑虑降温。

执行这项调查的摩根大通证券表示，该公司的美债客户中，周一有23%“做多”美债存续期，即所持有的中长天期美债比重高于其基准。该比例高于前一周的21%。

藉由持有更多中长天期的美国公债，投资人可以拉长投资组合存续期或增加利率曝险，因预期市场上涨，较长期债券所产生的回报将高于较短天期债券。

自从第三季开始以来，投资人一直增持中长天期美债，5月底及6月时则是疯狂倒出债券基金及上市交易基金(ETF)，因担心美联储可能会在今年稍晚撤回每月850亿美元买债计划，且不久后将接连升息。

这波市场抛盘同时也是由强于预期的就业数据所引爆，带动指标公债收益率于7月初升至23个月高点。这同时也让人担心抵押贷款利率及其他利率升势过于迅猛，恐将让经济脱轨。

不过在伯南克在发表半年一度的国会证词之后，投资人对于持有中长期美债的不安程度下滑。

伯南克表示，联储预计仍将在今年稍晚开始缩减庞大的买债计划，但他还是保留了在经济前景改变时调整上述计划的选项。伯南克坚持其在上个月首次提出的缩减买债规模的时间表，但同时强调任何事情都是可以改变的。

受到伯南克谈话的影响，中长期美债收益率上周触及两周低点。

在摩根大通最新调查中，有13%的美债客户表示，他们“做空”美债的存续期，即持有的中长天期美债比率低于基准。该比例持平于一周前的水准。

摩根大通表示，“做多”存续期的客户比例较“做空”的比例高出10个百分点，前一周则是高出8个百分点。

持有美债投资组合和基准一样的投资人比例从一周前的66%降至64%。

被视为进行投机押注的积极客户方面，有8%客户称其持仓存续期低于基准，比率低于前一周的15%。

调查显示积极客户中有15%“做多”存续期，持平于一周前水准。

这是6月中旬以来积极客户中“做多”存续期比率首次高于“做空”比率。

77%的积极客户的中长期美债持仓齐平于基准，高于一周前的70%。

摩根大通每周针对旗下40-60个美债客户进行调查，其中有60%是基金经理、25%是投机帐户、15%是央行及主权财富基金。

该公司每周询问10-20家积极客户的美债持仓，这当中有70%是投机帐户，其他则是基金经理。(完)

(编译 张明钧; 审校 张涛)

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