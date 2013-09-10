投资者对苹果新iPhone发布寄予厚望

路透旧金山/芝加哥9月9日 - 投资人正期待着苹果(AAPL.O)周二发表最新的iPhone时，也能展现出往日的魔力。许多投资人在此预期下，在股市和选择权市场建立多头部位。

过去两周来，苹果投资人在美国三大选择权交易所买进的买权数量几乎是卖权数量的两倍。

苹果周二将在加州总部举行发表会，外界预期将会发表iPhone 5S，和较低价机种iPhone 5C。

投资人希望，苹果除了发表最新款手机外，也会公布与全球最大的行动通讯商中国移动(0941.HK)达成合作协议。中国移动拥有超过7.4亿用户。

苹果目前在中国合作的通讯商为中国联通(0762.HK)和中国电信(0728.HK)，两者合计用户数为2.66亿。

“苹果目前基本上只触及了一半的中国市场，”Morningstar的分析师Brian Colello称。“透过和中国移动合作，他们可以迅速地将中国销量提高一倍。因此这的确事关重大。”

但Colello亦警告称，许多投资人可能已看好苹果将与中国移动合作而买进了股票，若短期内没有谈成合作，他们就可能反手卖出。

此外，苹果股价通常会在重要产品发表后下跌，而周二的iPhone发表会后可能会出现相同的走势。

Jefferies分析师Peter Misek预期苹果股价在发表会后呈现震荡走势，因其预期iPhone销售将低迷。

他指出，“缺乏差异化、汰换期长、且智慧型手机增长转移到比iPhone 5C更低价的极低阶区块”都是负面因素。

苹果股价近来呈现上涨走势，因美国投资大亨伊坎(Carl Icahn)上月透露买进了大批苹果股票，并且推促苹果扩大股票买回计划。

根据Thomson One的数据，华尔街对于12个月后苹果股价的预估从530美元到825美元不等。苹果股价周一收高1.6%，报506.17美元。

尽管许多选择权投资人持乐观看法，预期苹果会延续6月底以来上涨近25%的近期涨势，但部分分析师警告称，市场可能高估了苹果股价的波动幅度。(完)

(编译 王冠中; 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。