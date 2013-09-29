投资者押注美国在最后关头达成协议 结束预算僵局

记者 Angela Moon 编译 杜明霞

路透纽约9月27日 - 美国政府可能在数天之内关门，华尔街却并未因财政问题受到很大影响，即便预估显示美国若不能解决联邦预算僵局，将带来灾难性的问题。

标准普尔500指数9月上涨逾3%，距离纪录高位近仅低2%。而9月通常被描述为股市表现最差的月份。

“市场平静的一部分原因是投资者之前曾遇过这种情况，”Schaeffer's Investment Research资深技术策略师Ryan Detrick表示。

他表示，市场预计将会达成协议，即便是在最后关头达成。

新财年将于下周二(10月1日)开始，为了避免部分政府机构在这天关门，留给议员们的时间已经不多了。美国国会正竭力通过一项紧急拨款议案。

民主党占据多数的参议院周五通过了一项拨款议案。众议院周日不顾白宫否决的威胁，通过紧急支出法修正案，将支应奥巴马总统医疗改革案的资金延后一年。

劳工部称，如果不重要的政府部门周二关门，将不会在下周五发布备受关注的月度就业报告。

美国政府若大范围关门，或发生更差的情况--债务违约，则可能损及其市场声誉，唤醒2011年出现类似政治角力时美国失去AAA评级的记忆。这是上次股市全面调整的主要驱动因素。

标普500指数周线下滑1.1%，道琼工业指数跌1.3%，Nasdaq小升0.2%。这是标普500指数和道琼工业指数四周来首次出现周线下挫。

华府爆发的第二次预算僵局中，国会必须就提高目前为16.7万亿(兆)美元的举债上限。政府称10月17日就会触及这一上限。如果国会未能及时采取措施，会造成不可想象的后果且美国可能债务违约。

不过即便是在通常用来抵消风险和对股市下跌进行保护性押注的期权市场，也没几乎没有反映债务上限之争的波动率溢价。

越来越多的市场人士甚至将华府预算僵局视作进入股市的机会。

“过去几年的类似情况就提供了买入机会。这只是另一个利好因素，不是改变策略的时机，”J.P. Morgan Funds全球市场策略师Andres Garcia-Amaya表示。该基金管理着4,000亿美元资金。

SentimenTrader.com总裁Jason Goepfert提供的数据显示，1995年12月15日至1996年1月6日美国政府关门期间，标普500指数上涨了0.1%。1995年11月13日至11月19日，政府关门期间该指数上涨了1.3%。

**期权市场显示几无风险**

美国债务违约的担保成本周五上升，不过最受欢迎的对冲策略--标普500指数卖权，则位于金融危机以来最低水准附近。

“我们观察了标普500指数的期权价格，以及营收对政府曝险很高的股票，发现反映出的担忧很少，”高盛周四在致客户的报告中表示。

“对于营收对政府曝险很高的股票，这种自满程度更高。与标普500指数期权相比，押注这种股票下跌的期权过去几个月降至新低。”

由于还有一个交易日第三季就结束了，周一股市可能大幅波动，因为基金经理会调整仓位来提高投资组合的表现，即“粉饰账目”。

如果政府能避免关门，下周华尔街关注焦点仍将是周五出炉的关键的9月就业报告。美国联邦储备委员会(美联储/FED)决定维持刺激规模不变后，投资者将仔细研读就业报告，以期更好得了解美联储将何时缩减购债规模。

“就业状况仍是影响市场的最大因素，美联储在扣动缩减购债的扳机之前，需要看到更好的数据，”Garcia-Amaya说。

下周出炉的数据包括：周一的芝加哥采购经理人指数(PMI)和达拉斯联储制造业指数，周二的供应管理协会(ISM)制造业指数和建筑支出数据，周三的ADP民间就业岗位，周四的一周初请失业金人数。(完)

(译文审校 王冠中)

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