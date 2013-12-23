全球投资者提高现金持仓 今年完美收官后做跨年准备

2011年1月26日资料图片，在华沙拍摄的各国货币。 REUTERS/Kacper Pempel

路透伦敦12月20日 -周五公布的路透调查显示，临近年末，全球主要投资人本月将手中现金仓位提高至2012年7月以来最高水准。今年股市涨幅料达两位数。

据路透月度资产配置调查报告，这些投资人相信全球经济复苏势头明年将扩展，这有利于风险资产，因此他们还将债券持仓比率降至2012年4月以来最低。此项调查访问了美国、欧洲和日本约50家主要投资机构。

调查基本是在美联储周三决定1月开始缩减刺激计划前进行的。

投资者等候美联储更明确的计划，而且由于美国和部分欧洲股市触及纪录高位，他们还希望看到更多迹象表明获利增长明年可能加速，以给予其在当前水准买入股票的理由。

“投资者认识到可能出台重大货币政策决定，所以现在有理由从市场上撤走部分资金，”RidgeWorthInvestments投资经理Alan Gayle表示。

据12月9-19日进行的调查，受访者的现金持仓比率平均为6.3%。固定收益投资占比低至35.8%，股市投资占比略降至50.9%。

今年MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS涨17.3%，美国标普500指数.SPX和日本日经指数.N225涨幅均超过26%。投资者在今年股市大涨行情中受益匪浅。

“尽管今年企业获利增长迟滞，但股票市场走势良好，”Psigma Investment Managements投资长TomBecket说。

“因此我们认为市场估值处于‘合理’水平，但如果获利增长不能加快，股市上涨空间也有限。”

投资者将欧元区债券持有比重增至29.8%，为2011年7月以来最高。日本固定收益资产持有比重升至12.5%，为2月以来高位，而新兴亚洲市场债券的持有比重却降至一年半以来低点2.7%。

这表明市场普遍担心，随着美联储在新的一年缩减对全球市场的低成本美元供应，新兴市场可能受到严重冲击，重现5月时的景象。

在固定收益资产当中，投资者增持公债和高收益债，减持投资级债券。

**增持现金**

随着美国股市升至纪录高位，美国基金经理人12月将现金的平均配置比重提高至近六年最高水准，同时将股票配比从11月的56.4%降至56.3%。

欧洲大陆的基金经理将债券持有比重削减至五年新低，而日股持有比重却触及四年半高位，因愈发相信，日圆贬值和安倍晋三的积极通货再膨胀政策将启动经济的增长。

日本基金经理12月将股票资产配置比重增至两年高位，债券配比则降至去年3月以来最低。

英国投资基金经理的股票配比平均为53.9%，较11月的55.5%下降，且为7月以来最低。现金持有比重升至7.6%。(完)

(编译 李爽/郑茵 审校 许娜/杜明霞)

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