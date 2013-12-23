全球投资者提高现金持仓 今年完美收官后做跨年准备

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
路透伦敦12月20日 -周五公布的路透调查显示，临近年末，全球主要投资人本月将手中现金仓位提高至2012年7月以来最高水准。今年股市涨幅料达两位数。
据路透月度资产配置调查报告，这些投资人相信全球经济复苏势头明年将扩展，这有利于风险资产，因此他们还将债券持仓比率降至2012年4月以来最低。此项调查访问了美国、欧洲和日本约50家主要投资机构。
调查基本是在美联储周三决定1月开始缩减刺激计划前进行的。
投资者等候美联储更明确的计划，而且由于美国和部分欧洲股市触及纪录高位，他们还希望看到更多迹象表明获利增长明年可能加速，以给予其在当前水准买入股票的理由。
“投资者认识到可能出台重大货币政策决定，所以现在有理由从市场上撤走部分资金，”RidgeWorthInvestments投资经理Alan Gayle表示。
据12月9-19日进行的调查，受访者的现金持仓比率平均为6.3%。固定收益投资占比低至35.8%，股市投资占比略降至50.9%。
今年MSCI明晟全球股指.MIWD00000PUS涨17.3%，美国标普500指数.SPX和日本日经指数.N225涨幅均超过26%。投资者在今年股市大涨行情中受益匪浅。
“尽管今年企业获利增长迟滞，但股票市场走势良好，”Psigma Investment Managements投资长TomBecket说。
“因此我们认为市场估值处于‘合理’水平，但如果获利增长不能加快，股市上涨空间也有限。”
投资者将欧元区债券持有比重增至29.8%，为2011年7月以来最高。日本固定收益资产持有比重升至12.5%，为2月以来高位，而新兴亚洲市场债券的持有比重却降至一年半以来低点2.7%。
这表明市场普遍担心，随着美联储在新的一年缩减对全球市场的低成本美元供应，新兴市场可能受到严重冲击，重现5月时的景象。
在固定收益资产当中，投资者增持公债和高收益债，减持投资级债券。
**增持现金**
随着美国股市升至纪录高位，美国基金经理人12月将现金的平均配置比重提高至近六年最高水准，同时将股票配比从11月的56.4%降至56.3%。
欧洲大陆的基金经理将债券持有比重削减至五年新低，而日股持有比重却触及四年半高位，因愈发相信，日圆贬值和安倍晋三的积极通货再膨胀政策将启动经济的增长。
日本基金经理12月将股票资产配置比重增至两年高位，债券配比则降至去年3月以来最低。
英国投资基金经理的股票配比平均为53.9%，较11月的55.5%下降，且为7月以来最低。现金持有比重升至7.6%。(完)
(编译 李爽/郑茵 审校 许娜/杜明霞)
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