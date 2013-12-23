投资者盼企业用闲钱作明智的并购

图为百元面值的美元现钞。 REUTERS/Nicky Loh

* 摩根大通估计全球企业的现金超过5万亿美元

* 享受股票回购后，对冲基金目前乐见企业积极开展交易

* 希望看到资本回报改善，而非仅仅利润提升

* 市场鼓励并购，收购方股价往往飙升

路透伦敦12月22日 -投资者已经从欧洲企业那里得到数十亿欧元计的资金返还。企业对经济前景仍然非常谨慎，找不到其它处理闲钱的更好方式。但现在很多投资者开始希望企业把钱拿来吞并竞争对手，而且对这么做的企业报以奖赏。

经过几年的金融危机之后，企业一有闲钱首先就拿来还债，然后是派发股息和回购股票。汤森路透的数据显示，自2008年以来全球企业的股票回购支出接近3万亿美元，比2002-2007年高出1,500多亿美元。

而现在，企业则面临把多余现金投入使用的压力。

据汤森路透数据，欧洲的并购交易金额较去年减少近四分之一，降至5,110亿美元。但咨询机构TowersWatson称，全球范围内那些实施主动收购的企业的股票，取得自金融危机开始以来的最佳表现，比没有收购行动的同业要胜出4.7个百分点。

比如英国工程企业Kentz KENZ.L在买下美国公司Valerus FieldSolutions后，股价涨了13%。法国零售商家乐福(CARR.PA)在宣布购买地产集团Kleppiere(LOIM.PA)旗下127家购物中心的当天，股价涨了1.9%。

被收购方的股价通常会涨，以反映收购溢价，但收购方股价上涨就不那么常见了。

“今年，收购方的股价对并购消息普遍做出正面反应。这说明投资者希望企业把钱投入使用，而不是存着，”高盛的德国和奥地利投行业务主管Wolfgang Fink表示。

根据摩根大通估算，全球那些身价在10亿美元或以上的企业，今年手中的现金或现金等价物总计有5.3万亿美元，去年是5.2万亿。

比如瑞典电信企业爱立信(ERICb.ST)，截至今年第三季末的净现金是247亿瑞典克朗(合37.5亿美元)，汽车生产商沃尔沃(VOLVb.ST)的现金有208亿瑞典克朗。

押注并购结果的对冲基金，需要有源源不断的并购交易活动才能赚钱，今年这类基金获得164亿美元资金流入，而去年是外流66亿美元。这表明，越来越多的投资者预期会有更多的并购交易出现。

欧洲大型维权投资者Cevian Capital的联合创始人ChristerGardell上月对路透表示，他预计企业信心改善会引发并购交易激增。

**明智的交易**

很多企业面临的难题是买什么。

一些企业被迫减记危机前所购买的资产价值，高管们仍心有余悸。虽然经济前景正在改善，但各地区情况好坏不一且步伐缓慢。

“假设经济正在好转，那么相当多的企业坐拥着应该能够用来创造更多收益的现金，”霸菱资产管理中小型股票团队主管NickWilliams称。该公司管理10亿英镑资产。

近期的企业财报说明，买家在评估收购目标的价值时，保持怀疑态度大有裨益。

欧洲企业2013年的营收和获利均逊于预期，很多分析师称需要改善获利成长，才能使欧洲股指进一步大幅上涨。今年许多欧洲股指的涨幅达到两位数。

虽然一些企业将投资升级现有资产，但许多行业的需求仍然疲弱，意味着企业必须多加小心，以免增加不必要的产能。

“在经济相对不确定的时期进行投资和扩大产能很危险，因为你并不知道是否有足够的需求来吸收额外的产能，”摩根大通并购业务全球主管Hernan Cristerna表示。

“但如果你持续向股东返还现金，则可能损害公司的未来。”

BCS Asset Management的全球股票投资组合经理EdShing称，对很多想迎合投资者期望的公司而言，最安全的做法就是专注于规模较小的交易。

“人们准备为合理的交易掏腰包，这些交易的代价不是高得离谱，以大吃小，而且估值仍然合理，尤其是在欧洲。”

安本资产管理资深基金经理Bertie Thomson表示，当考虑一笔交易的金融理由时，公司董事会最好不要只盯着获利。

当合并后的公司最终为获利作出贡献时，高管们喜欢以此来证明相关并购交易的合理性。但大部分交易应该都会提升获利，因此投资者更关心公司每支出一英镑、欧元或克朗所获得的回报。

Thomson表示，交易应该改善资本收益。

“一些公司要比其他公司做得好，但有许多公司相较回报而言更注重获利增长，这点仍相当令人吃惊。”(完)

(编译 隋芬/王翔琼；审校 张涛)

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