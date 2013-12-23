投资者盼企业用闲钱作明智的并购

焦点：日本央行料维持购债承诺 尽管购买步伐放慢--消息人士
路透东京3月31日 - 熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。
* 摩根大通估计全球企业的现金超过5万亿美元
* 享受股票回购后，对冲基金目前乐见企业积极开展交易
* 希望看到资本回报改善，而非仅仅利润提升
* 市场鼓励并购，收购方股价往往飙升
路透伦敦12月22日 -投资者已经从欧洲企业那里得到数十亿欧元计的资金返还。企业对经济前景仍然非常谨慎，找不到其它处理闲钱的更好方式。但现在很多投资者开始希望企业把钱拿来吞并竞争对手，而且对这么做的企业报以奖赏。
经过几年的金融危机之后，企业一有闲钱首先就拿来还债，然后是派发股息和回购股票。汤森路透的数据显示，自2008年以来全球企业的股票回购支出接近3万亿美元，比2002-2007年高出1,500多亿美元。
而现在，企业则面临把多余现金投入使用的压力。
据汤森路透数据，欧洲的并购交易金额较去年减少近四分之一，降至5,110亿美元。但咨询机构TowersWatson称，全球范围内那些实施主动收购的企业的股票，取得自金融危机开始以来的最佳表现，比没有收购行动的同业要胜出4.7个百分点。
比如英国工程企业Kentz KENZ.L在买下美国公司Valerus FieldSolutions后，股价涨了13%。法国零售商家乐福(CARR.PA)在宣布购买地产集团Kleppiere(LOIM.PA)旗下127家购物中心的当天，股价涨了1.9%。
被收购方的股价通常会涨，以反映收购溢价，但收购方股价上涨就不那么常见了。
“今年，收购方的股价对并购消息普遍做出正面反应。这说明投资者希望企业把钱投入使用，而不是存着，”高盛的德国和奥地利投行业务主管Wolfgang Fink表示。
根据摩根大通估算，全球那些身价在10亿美元或以上的企业，今年手中的现金或现金等价物总计有5.3万亿美元，去年是5.2万亿。
比如瑞典电信企业爱立信(ERICb.ST)，截至今年第三季末的净现金是247亿瑞典克朗(合37.5亿美元)，汽车生产商沃尔沃(VOLVb.ST)的现金有208亿瑞典克朗。
押注并购结果的对冲基金，需要有源源不断的并购交易活动才能赚钱，今年这类基金获得164亿美元资金流入，而去年是外流66亿美元。这表明，越来越多的投资者预期会有更多的并购交易出现。
欧洲大型维权投资者Cevian Capital的联合创始人ChristerGardell上月对路透表示，他预计企业信心改善会引发并购交易激增。
**明智的交易**
很多企业面临的难题是买什么。
一些企业被迫减记危机前所购买的资产价值，高管们仍心有余悸。虽然经济前景正在改善，但各地区情况好坏不一且步伐缓慢。
“假设经济正在好转，那么相当多的企业坐拥着应该能够用来创造更多收益的现金，”霸菱资产管理中小型股票团队主管NickWilliams称。该公司管理10亿英镑资产。
近期的企业财报说明，买家在评估收购目标的价值时，保持怀疑态度大有裨益。
欧洲企业2013年的营收和获利均逊于预期，很多分析师称需要改善获利成长，才能使欧洲股指进一步大幅上涨。今年许多欧洲股指的涨幅达到两位数。
虽然一些企业将投资升级现有资产，但许多行业的需求仍然疲弱，意味着企业必须多加小心，以免增加不必要的产能。
“在经济相对不确定的时期进行投资和扩大产能很危险，因为你并不知道是否有足够的需求来吸收额外的产能，”摩根大通并购业务全球主管Hernan Cristerna表示。
“但如果你持续向股东返还现金，则可能损害公司的未来。”
BCS Asset Management的全球股票投资组合经理EdShing称，对很多想迎合投资者期望的公司而言，最安全的做法就是专注于规模较小的交易。
“人们准备为合理的交易掏腰包，这些交易的代价不是高得离谱，以大吃小，而且估值仍然合理，尤其是在欧洲。”
安本资产管理资深基金经理Bertie Thomson表示，当考虑一笔交易的金融理由时，公司董事会最好不要只盯着获利。
当合并后的公司最终为获利作出贡献时，高管们喜欢以此来证明相关并购交易的合理性。但大部分交易应该都会提升获利，因此投资者更关心公司每支出一英镑、欧元或克朗所获得的回报。
Thomson表示，交易应该改善资本收益。
“一些公司要比其他公司做得好，但有许多公司相较回报而言更注重获利增长，这点仍相当令人吃惊。”(完)
(编译 隋芬/王翔琼；审校 张涛)
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