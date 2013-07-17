调查：投资者新兴市场投资曝险部位降至近12年低位

路透伦敦7月16日 - 周二公布路透调查显示，7月投资者在新兴市场股市投资曝险触及近12年最低水准，因对中国经济硬着陆的担忧加剧，且对美元上涨的预期升温。

美银美林月度基金经理调查也显示，投资者提高现金持仓，以降低风险。

调查显示，中国目前是投资者的一大隐忧。净65%的受访者现在预期中国经济成长将减弱。该比例由认为经济增长减弱的人数减去预期经济加速或持稳的人数得出。

该调查结果较12月时的调查发生巨大变化，当时净67%的投资者预计中国经济成长加速。

净83%的投资者预计美元在未来12个月将升值，为2001年4月开始调查以来最高比例。

有净18%的投资者目前认为新兴市场投资仓位不宜过重，这一比例为2001年11月以来最低，五个月前有净43%的投资者超配。

调查显示，持有现金比例由6月的4.3%跳增至4.6%。此次调查访问了178位基金经理，累计管理资产4,820亿美元。

超过一半的受访者认为中国经济硬着陆和大宗商品价格下跌是最大的尾部风险。

整体来看，股市投资超配比例由净48%升至净52%，净55%的投资者低配债券投资，低于10年均值。

对冲基金也减仓。股市多头减去空头的净曝险部位由两个月前的45%降至32%，前者为2006年中期以来最高。

投资者股市投资更看好美国和日本。美国股市投资配比升至净29%超配，为2012年6月以来最高。有净27%的日本股市投资者超配，高于上月的17%。(完)

(编译 李爽 审校 孙茉莉)

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