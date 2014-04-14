《市场热谈》投资者支持收购热潮，乐见美国企业用收购买成长

**关于回购股票的争论**

2008-2009年金融危机后的几年，很多企业将多余现金首先用于偿还债务，其次通过派发股息和回购股票让股东尝到甜头。汤森路透数据显示，去年美国企业将4,630亿美元用于股票回购，金额创2007年来最高，相比而言，2009年时这项开支仅为1,310亿美元，当时企业专注于囤积现金。

企业以减少资本投资为代价增加对股东回馈资金的行为，最近引起全球最大资产管理公司贝莱德 董事长兼执行长Larry Fink的注意。

“我们当然相信，向股东回馈现金是平衡资本策略的一部分；但如果出于错误的原因这么做...那么可能损害企业生成可持续长期回报的能力，”Fink在3月21日致信标准普尔500成分股公司时表示。

外界普遍将Fink的这封信件视为对维权投资者的回击。这些维权投资者施压企业使用现金或借款来回购股票或派发股息给股东。

但这也凸显出投资者们愈发强烈的共识，即企业在清理资产负债表方面的工作已经足够，现在是时候用现金储备来提振成长了。

“我认为会出现更多并购活动，因为市场正在奖励这种行为，”MFS Investment的Swanson表示，“现在如果你问我他们应该怎么做，我觉得应该进行资本投资，并购活动不总是最好的方式。”(完)