受中美经济增长放缓忧虑冲击 投资人大抛黄金和原油

* 日圆兑美元自稍早高点回落，欧元交投震荡

* 市场在寻找符合增长前景放缓的水准

* 金价触及逾两年低点

* 波士顿爆炸事件撼动已然紧张的市场

路透东京4月16日 - 从黄金到石油等大宗商品扳回部分稍早大跌走势，但依旧震荡，受到中国和美国增长放缓的忧虑影响，投资人在海外市场大抛风险资产。

欧洲股市料延续跌势，英国股市富时100指数.FTSE、法国股市CAC 40指数.FCHI和德国股市DAX指数.GDAXI开盘料下跌达0.8%。

美国股指期货上涨0.5%，显示美股开盘料反弹。昨日美国股市.N大跌逾2%，标普500指数.SPX录得11月7日以来最差单日表现。周一时波士顿马拉松终点线附近发生爆炸，造成至少三人死亡和超过100人受伤。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.1%，此前曾下滑1%，接近本月稍早触及的2013年低位，因受材料类股.MIAPJMT00PUS和能源类股.MIAPJEN00PUS拖低。

市场在近期上涨后，已准备好迎来一部分修正行情。

“整体而言，风险市场之前的涨势与全球经济复苏迟缓的步伐并不一致，因此在一定程度上，市场正试图回撤至更符合基本面的水准。对近期涨势获利了结并囤积现金的时候到了，”研究咨询机构Market Risk Advisory的合伙人Naohiro Niimura说。

现货金和美国期金一度大跌至逾两年低位，拖累现货银走低，且令东京期金重挫近10%。

现货金最高下跌2.3%至每盎司1,321.35美元，之后回升至1,352.56美元，现货银最高跌2.4%至22.04美元，之后反弹至22.76美元。

金价周一暴跌125美元，创历史最大单日跌幅，9%的跌幅为1983年以来最大。

“价格走势指向资金大举逃离黄金市场。金价跌势将最惨重，”Niimura称，原因在于财政整固进程将提升美国公债的吸引力，减弱黄金等其他避险资产的需求。

金价在今年一直难以延续涨势，因美国及全球股市近期走高吸引资金流出金市，对央行售金的担忧以及大型投资者卖盘令黄金上市交易基金(ETF)稳步下滑，进一步损及投资者信心。

布兰特原油期货周二跌至100美元下方，为九个月来首见，最新报每桶99.58美元，下跌1%。美国原油则跌1.3%至87.60美元，此前触及四个月低位86.06美元。

投资人可能将重新评估其第二季资产组合配置，日本可能意外偏上调，而不确定性可能对欧洲和中国造成较大影响。美国则可能开始感受财政收缩的痛苦。

“我认为根本的推动因素是，全球市场正对部分主要大宗商品市场进行调整。”CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称。“他们现在预估，商品价格跌势看来似乎可能更快发生，且跌幅比分析师此前预估的要大。”

沪铜稍早跌至18个月低点51,920元人民币，追随指标伦敦期铜隔夜跌势。伦铜隔夜曾触及7,085美元的一年半低点。伦铜周二最新报7,271美元，回升1%。

**日圆空仓轧平**

日圆是少数逆势上涨的资产，因最新仓位调整逆转意味沽空日圆的卖盘必须回补。

美元最低跌至95.67日圆，早前欧元兑日圆亦触及125的低点，但美元勉力回升近2日圆，最新报97.55日圆，欧元也反弹至127.53日圆。

“已建立的大规模资产仓位将被轧平，”东京瑞银集团外汇交易主管Hiroshi Maeba说，他指出股市近期因为对经济增长的乐观情绪而上扬。“因此鉴于有不少日圆空仓建立，日圆有可能略微走坚。”

周一的数据显示美国纽约州制造业增长放缓，显示美国经济在步入第二季的关口动能有所降低，中国公布的数据则显示，中国经济增长今年第一季意外步履蹒跚。

金价急跌打击对金属价格敏感的澳洲股市，但澳股后来收复部分失地，跌幅缩窄至0.3%。

日本股市日经指数.N225亦缩减早前跌幅至0.1%，之前跌幅最高达2%，因日圆反弹，损及市场人气。(完)

(编译 白云; 审校 王冠中)

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