基金经理最看好欧元区股票 削减新兴市场股票--美银美林调查

路透伦敦8月13日 - 美银美林周二公布的基金经理月度调查显示，投资者在削减新兴市场股票仓位背景下，增持欧元区股票至五年半高位，因市场对欧元区经济成长的信心改善。

美银美林在其月度资产配置调查中表示,7月净17%的投资者超配欧元区股票，为2008年1月以来最高。

净88%的欧洲基金经理预计该地区经济将在未来12个月改善，为九年来最高水准。

欧洲目前是最受欢迎的投资地，领先于日本，净20%的受访者希望未来12个月超配欧洲股票，为六年来最高水准。

形成鲜明对比的是，投资者削减新兴市场股票曝险，有净19%受访者低配，为12年来最低曝险比率。

“人们对全球经济的乐观看法大幅上升，三年来首次受对欧洲乐观看法带动，”美银美林欧洲投资策略主管John Bilton称。

“相较于新兴市场，人们对发达国家市场的看法好转，但人们对欧洲的乐观看法回升确实是最为明显的。”

该调查显示，其他发达市场亦吸引了投资者。调查访问了180名基金经理，他们管理着5,160亿美元资产。

净30%以上超配美国股票，此为10年来第三高水准。这是受美元强势看法带动，净72%的受访者预计未来12个月美元将上涨。

投资者转为超配英国股票，这是逾10年来的首次。

对股票的整体配置从净52%超配升至净56%，为五个月来最高。

基金经理对债券的曝险降至28个月低点，仅有3%的投资者预计未来一年长期公债收益率将下降。

投资者依然担心中国经济硬着陆，超过一半的受访者指称这是最大尾部风险。

随着全球经济走强，投资者认为企业应增加资本支出以获得未来增长。净64%的受访者认为企业目前投资不足。(完)

(编译 于春红; 审校 艾茂林)

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