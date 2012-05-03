投资者看好印尼经济 却因看空卢比却步

路透新加坡5月3日电---在印尼投资,需要采取一种巧妙手段,既要利用该国经济欣欣向荣的机会,又要留神其货币今年贬值的风险.投资者慢慢发现,最佳的选择是减少在印尼卢比计价资产上的曝险.

很长时间以来,印尼资产收益率颇高、经济成长强劲、且飞快地跻身投资级评级经济体行列,都是投资者津津乐道的话题.不过情况有点改变,几周以来外国投资者一直在削减印尼卢比债券和股票方面的敞口.

基金经理人也对卢比资产退避三舍,将相应的仓位调整至中性甚至低配.

因此,同样是这批投资者在4月底将印尼政府发行的25亿美元全球美元债券一抢而光时,一切就已经很明显了:他们怀疑和担心的并不是这个东南亚最大经济体的根本吸引力,而是以印尼卢比计价的资产.

"今年并不会成为印尼年,"Robeco亚太投资主管Arnout van Rijn说.

印尼债券约三分之一是外资持有,让这个规模达840亿美元的市场暴露在全球环境变化时遭疯狂抛售的风险之下.偿还海外债权人的本息,也让印尼受出口放缓打击的对外账户雪上加霜.

印尼央行非同寻常的政策是部分问题所在.看起来,该央行降息幅度太大,油价几乎肯定会推高通胀,没人确切知道该央行何时会放松对卢比汇率的紧紧掌控.

van Rijn称:"印尼政策没有向正确的方向发展,这似乎已经是个共识,但我并不认为他们准备收回任何已经实施的政策."

"除非这些政策发生转变,否则我认为我们不会改变低配状态."

Robeco自2011年下半年以来一直低配印尼股票,其在亚洲管理着20亿美元资产.

共同基金和其他外国投资者在过去一个月继续从印尼股市撤资,延续2011年出现的趋势,当时他们的净投资下降近一半,至13亿美元左右.

安本资产管理的基金经理对印尼债券的看法为中性至略为减码.相同的,施罗德投资的基金经理Rajeev De Mello现在也避开印尼卢比和印尼公债.

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尽管周三标售6兆(万亿)印尼卢比(6.50亿美元)债券吸引到不俗需求,但外资的胃纳正逐渐降低.海外投资人持有印尼债券占整体市场的比例已从35%降至29%.

印尼央行并未公布外资参与标债的比例.但对於後续标债的反应不太热络,且投标倍数大幅下滑.印尼政府已决定今年发行更多全球美元债券,以因应其资金需求.

印尼卢比计价债券的收益率下跌,因政策利率下滑、货币供给增加,且有来自有义务持续投资印尼的基金经理买盘.这掩饰了买气下滑的情况.

10年期公债收益率2011年初时曾高达9.3%,现在仅5.9%.对於那些认为印尼卢比贬值机率不大的投资人来说,买卢比计价的债券没什麽道理,因为光是要在海外无本金交割远期外汇(NDF)对冲卢比的风险成本就高达5.6%.

**不冒风险**

印尼虽确实在2011年第四季录得四年来首个经常账赤字,但赤字规模只有国内生产总值(GDP)的0.4%.在经济增速超预期且正大建工业产能的印尼,进口增加并非意料之外的事.

不过,更进一步观察後会发现,对外国债权人的票息支付、对海外股权投资者的股息支付以及偿还日渐增加的廉价美元贷款,正使得印尼的对外收入账户处於深度赤字状态.

因此,即便那些认为卢比计价债券存在短期价值的投资人,也在小心提防押错方向.卢比债券市场的其他人正快速削减仓位,且有观点认为卢比势将贬值.

"要麽为点小钱冒巨大的风险,要麽保持中立,看你怎麽选."一位不愿具名的固定收益策略师表示.

花旗集团分析师Helmi Arman预计,卢比兑美元到2012年底将跌至9,370卢比.周四汇价约为9,200卢比.

摩根士丹利外汇分析师Stewart Newnham预计卢比到第三季会跌至9,550,因为即便外资的债券持有量下滑,收入账户也会对收支平衡状况施加压力.

由於卢比目前过於昂贵,出口收入并未增加.自去年10月以来,印尼央行的强力干预使卢比处於8,800-9,200的窄幅区间.

这种干预政策加上强烈的支持增长倾向,到最後却可能适得其反.印尼央行在2011年9月至2012年2月间将利率调降了一个百分点,外资在此期间由超配卢比债券变为低配.

印尼央行越是用干预来维持卢比的窄幅波动,就越是暴露出其对可能发生的资本流出的担忧,而这使得投资者紧张不安.现在他们担心,卢比市场已没有足够的流动性或深度.

那些仍有投资的人愿意暂且相信印尼央行.对市场动荡与卢比贬值的预期尚还温和,虽然经常账缺口扩大令人回想起2008年与1997/98年危机时的情形,当时卢比遭到投机客恶意攻击.

"在重要宏观数据强劲之际,表象之下经济却已开始经历1998年亚洲金融危机前出现过的导致不稳定的金融操作,"Jefferies的首席股票分析师Sean Darby表示.

"贸易条件改变对经济产生的破坏效应,将比股市目前所反映的要深远得多."Darby在近期的一份报告中称,并补充说他已开始看空印尼股市.(完)

--编译 郑茵/程琳/王冠中/隋芬;审校 徐文焰/艾茂林/王丽鑫

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