摩根大通股东发难 要求迪蒙不能同时身兼执行长和董事长

路透5月5日 - 摩根大通首席执行官迪蒙(Jamie Dimon)正面临一场要保住他董事长头衔的恶战，但失利的阴云正密集笼罩。自从爆出“伦敦鲸”巨额交易损失丑闻后，一些主要投资者就纷纷要求采行更多监管。

作为美国最大的投行，摩根大通将在两周后召开年度大会，届时股东将就一项分拆董事长和执行长职务的非约束性提议进行投票表决。该行十家最大股东中的两家已经对路透表示，他们考虑投票赞同该项提议，立场与之前一年迥然不同。这是因为摩根大通去年因衍生品押注失误，导致了逾60亿美元的损失，令股东甚为不满。

该项提议并不带有约束性，因此即便大会表决通过，也不清楚董事会能否真的施行。知名的代理咨询公司ISS Proxy Advisory Services周五建议投资者支持该提议，并且表示应当投票反对三位董事继续连任，因为他们在监管摩根大通上失职。

摩根大通拒绝就此事发表评论。银行董事会已经表态反对该项股东提议，并且指出该行在处理交易损失的问题上已然反映出监管职能的正常运作。

一位投资者称，摩根大通的董事也正在大力活动，游说股东反对该提议。目前尚不清楚到底有多少投资者将支持该项提议。

两位要求匿名的投资者表示，不管投票结果如何，他们都计划继续推动银行董事至少分散一些迪蒙的大权。

一位投资者表示，他们或将鼓动银行给予主要独立董事--前埃克森美孚执行长Lee Raymond--更多的权力。另一位投资者表示，他们坚持认为执行长和董事长这两个职务不能由一个人同时担任，不会就此妥协。（完）

(编译 高琦 审校 沈以文)

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