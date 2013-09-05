专家网络服务在亚洲市场方兴未艾

路透新加坡/香港9月3日(记者 Rachel Armstrong/Nishant Kumar) - 专家网络作为连通对冲基金等投资者和公司内部人士的中介服务机构，正在美国接受监管当局的审查，但在亚洲却呈现出扩张之势，这里的企业情报市场相对不那么透明。

美国证券交易委员会在调查投资者与专家网络关系的过程中，起诉了30多人及公司主体。专家网络暴露了内幕交易并引发了拉贾拉特南(Raj Rajaratnamrun)执掌的对冲基金盖伦集团的覆灭。

这些案例损伤了专家网络在美国的信誉，一些客户停止使用其服务，因担心与监管当局发生冲突。但亚洲国家的监管者对专家网络尚未关注太多，因而该行业表现出方兴未艾的发展势头。新兴市场的投资者也愿意为内幕消息花钱，包括公司供应链、关键人事变动或监管方面的改变等消息。

格理集团(GLG)亚欧执行主管David Legg表示：“亚洲的销售过程一直是最快的。”格理集团是全球最大的专家咨询平台。格理集团称，过去三年，该公司在亚洲的营收增长了两倍。若干本土公司也进入了该市场。

Legg表示，亚洲市场透明度相对不足，意味着投资者不大愿意只依靠投资银行和券商的研究报告。“在伦敦和纽约，你会发现很多人会说：看，我可以依靠多家卖方银行分析师帮我理清头绪，在亚洲，没人相信这些。”

亚洲专家网络的发展给该地区对冲基金行业带来了关键信息服务，但也为监管者和企业带来了新的挑战：如何监管这些付费的信息交易活动。

路透采访的人士称，亚洲公司很少意识到其雇员或许正通过中间人与投资者交流，并获得报酬。

中国最大的专家网络集团凯盛投资咨询(Capvision)表示，在过去三四年来，该公司的规模已经扩大了两倍，目前已经拥有员工近200人。凯盛称，公司可以将客户与所有主要行业中6万多名“信息顾问”联系起来。

贝恩策略咨询前顾问洪凯(音)表示：“我们有幸能进入世界上发展最快的市场之一，并能够利用中国信息交换始终相当不透明的事实来赚钱。”

专家网络类似于婚恋网站，根据他们的匹配标准将两人联系起来。他们建立了一个包含企业高管、政策专家和学者信息的数据库，并将这些服务提供给对有意利用该专业信息的投资者。他们从客户向专家支付的咨询费中抽取一定比例作为佣金。

路透采访的专家网络和对冲基金表示，根据不同的行业领域，专家的时薪从300美元到3,000美元不等。

专家网络未提及他们所创造的营收。GLG表示，他们在亚洲有大约400名机构投资客户，以及战略咨询、对冲基金、银行、企业和私募股权公司等客户。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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