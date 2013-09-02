投资者上周从新兴市场债券基金抽走20亿美元资金--美银美林

国际油价受美国对叙利亚发射导弹影响上涨 周线升3%
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约8月30日 - 美国银行美林全球研究周五公布的一份报告称，8月28日止当周全球投资者从新兴市场债券基金中撤出20亿美元。
该报告显示，上周为资金连续第14周从该类基金中流出，该报告亦援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。全球所有债券基金一周流出金额为72亿美元，为连续第五周资金流出。
美国股票基金资金流出规模为31亿美元，较前一周创2008年6月以来纪录的143亿美元流出规模大为减小。上周全球所有股票基金资金流出规模为48亿美元。
同期投资者在大宗商品基金投入5亿美元，为31周最大流入规模。(完)
(编译 郑茵 审校 戴素萍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约4月7日 - 油价周五上涨，在近一个月高位附近交易，此前美国对叙利亚政府的一个空军基地发射了导弹，市场担心冲突可能会扩大到石油资源丰富的地区。本周油价升3%。
路透纽约/伦敦4月7日 - 金价周五触及五个月高位，此前美国就业数据削弱了美国联邦储备委员会(FED/美联储)升息预期，但金价回吐多数涨幅，因美元上涨和避险需求减弱。
路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。