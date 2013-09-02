投资者上周从新兴市场债券基金抽走20亿美元资金--美银美林

路透纽约8月30日 - 美国银行美林全球研究周五公布的一份报告称，8月28日止当周全球投资者从新兴市场债券基金中撤出20亿美元。

该报告显示，上周为资金连续第14周从该类基金中流出，该报告亦援引了基金追踪机构EPFR Global的数据。全球所有债券基金一周流出金额为72亿美元，为连续第五周资金流出。

美国股票基金资金流出规模为31亿美元，较前一周创2008年6月以来纪录的143亿美元流出规模大为减小。上周全球所有股票基金资金流出规模为48亿美元。

同期投资者在大宗商品基金投入5亿美元，为31周最大流入规模。(完)

(编译 郑茵 审校 戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。