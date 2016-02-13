焦点：负利率令人不安 投资者力劝央行三思

2016年2月11日在纽约证交所拍到的图片。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦2月11日 - 越来越多的央行采取负利率政策，可能给金融业造成无法弥补的伤害，这种担忧促使人们寻找更加激进的替代措施。

最近几周银行债券与股市受挫，让许多投资者觉得负利率现在成了问题的一部分，而不是解决问题的手段。负利率实际上是对银行征税，意图促使其增加放贷。

想法激进的人建议采取其它手段，比如分层利率、购买银行债券与股票，甚至对现金征税。

日本央行最近也加入了实施负利率的央行之列，瑞典央行周四进一步下调负利率，同时市场推测欧洲央行(ECB)下月将把目前负0.3%的存款利率再下调10或20个基点。

随着一些经济学家谈论再度发生全球性衰退的可能性，就连去年12月刚刚进行10年来首次升息的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，也在研究负利率前景。

“在日本央行决定降息至负利率后，银行业出现压力并非是巧合，”Rabobank利率策略主管Richard McGuire表示。“这是反应过度。”

本周的跌势使得长久以来公认的负利率缺点备受关注。欧洲银行股已跌至数年新低，而次顺位(次级)银行债的保险成本今年已提高逾80%ITEFS5Y=。

负利率实际上等于向银行存在央行的资金收取费用，但这些成本难以转嫁出去，因为客户可以将他们的资金从帐户中提领走，银行的资产负债表上将徒留大窟窿。

**另类思考**

各国央行可以藉由限制负利率的适用范围来减轻这些打击。举例来说，日本央行正采用不同层级的利率，欧洲央行也讨论过类似的举措。

不过，欧洲央行不太可能实施这类作法。这类修修补补可能让原来希望经济改善的效果减弱，但由于银行业对负利率头庝，正在寻求另类办法。

欧洲央行决策者曾讨论过，把银行与企业债券，或者风险较高的资产支持证券(ABS)，纳入其1.5万亿欧元(1.7万亿美元)债券购买计划。而欧洲央行首席经济学家普雷特甚至提到，股票或黄金也是理论上的选项。

其中多数措施不太容易实施，因为欧洲央行需要在19个成员国全面推行，但也并非完全不可能。一两年前，人们谈论购买政府公债和负利率的时候，实际上也是把它们当作非常另类的东西。

“没有刻意排除任何手段，”Pictet Wealth Management的欧洲经济学家Frederik Ducrozet表示。

而且还有先例。在1990年代末的亚洲金融危机期间，香港金管局购买了大约20%的本地上市蓝筹股；日本央行最近在购买股票上市交易基金(ETF)。

经济学家与学者为欧洲央行提出的其他建议包括一种贷款计划，实际上是向银行付费鼓励其提取现金；或者干预与通胀挂钩的衍生品，这会提高市场对消费物价上涨的预期。

**迟钝的工具**

如果更低的负利率使得银行需要为存款支付更多的利息，则在低到一定程度时，银行就会把存款提出来自己保管。

即使在零利率环境下并需支付保安费用，银行这么做仍能获得更好的回报。有些学者去年讨论过对实物现金征税或者消除实物现金，但那样的话只会加剧银行业的压力。

然而，尽管最近市场对于负利率会对金融体系造成的影响感到不安，但至少目前来看，负利率是央行的首选武器。

摩根大通本周表示，欧洲央行可能在年中之前把存款利率降到负0.7%，更长远来看，理论上至少可以降到负4.5%。[nL3S15Q053]

如果这还不能让你晕头转向的话，摩根大通还说去年末刚刚升息的美联储原则上可以将利率降至负1.3%，英国降至负2.5%，日本可降至负3.45%。

“就好比一个工具箱，”安本资产管理的泛欧洲固定收益主管Neil Murray表示。

“如果你实际需要的是电钻，但你从未听说过电钻，而且手里只有锤子，那么你就可能不停地用锤子敲。”(完)