投资者支持收购热潮 乐见美国企业用收购买成长

资料图片：一男子手持Facebook标识为墙纸的智能手机，手机后的背景为Whatsapp标识。 REUTERS/Dado Ruvic

路透纽约4月14日 - 多年来主要美国企业回应股东回购股票和派息的要求后，如今听到投资者有不同需求的声音：用收购买成长。

在低成长的经济环境中，企业获利增长落后于股价的涨势，如果大规模收购案可以提振营收和获利，投资者会举双手赞成。

过去一年股价上涨已经让低价股难寻，这也意味着企业回购股票的成本更高。一些投资者表示，比起回购在市场上算贵的股票，利用自家昂贵股票来进行交易，或许可以让企业获得更多的收益。

汤森路透数据显示，第一季约72%的并购案价值超过10亿美元，此后买家股价上涨，前一季时为60%，七年均值则为50%。

这样的趋势让企业执行长们今年更放大胆追求大型交易，第一季全球交易量也因此跳增52%，来到7,560亿美元，是2007年以来的最佳开局。然2013年上涨最多的个股，部分股价近期拉回，可能推迟一些交易，但人们大都将其看成是暂时受阻。

企业透过收购来买进成长，通常会伴随着裁员和其他成本削减，这对希望企业能提高资本支出来拉抬低经济成长率和就业的美国经济来说，或许不全然是个好消息。当消费者和企业需求仍不振之际，许多企业宁可买进有良好纪录的现成公司，而不愿投资发展它们既有的业务。

“经济衰退后已有很长一段时间，期间企业不愿拿出资本进行投资，资金被拿来回购股票和派息，”波士顿资产管理公司Eaton Vance Corp (EV.N)投资组合经理Lew Piantedosi表示。

“这也不错，但最终你希望企业投资自家的业务，”Piantedosi表示。

当企业宣布收购时，股东通常会推低股价，因为买家必须提供可观的溢价，好让卖家觉得这个交易很划算，而且买家很容易会出高价。企业为收购案融资而背负额外债务，信用评等可能将遭到打压，且过去20年来大型收购案中有部分以失败告终，损及股东权益。

一些投资人表示，他们准备好承受交易风险，不过前提是收购案要有明确的战略利益，比如将分散的产业整合起来，以及大幅削减成本。

“企业削减成本，并试图提高获利，然营收增长率不见起色，因此企业要做的不只是回购股票，买回股票并不能改变营收，”MerlinAsset Management投资长Mike Obuchowski表示。“其中一个办法就是透过收购来提高营收，”他表示。

**股票交易增加**

交易后买方股价上涨的例子中，制药商Actavis PLCACT.N宣布以250亿美元收购Forest Laboratories Inc FRX.N之后，Actavis股价在2月跳涨8%。建筑材料生产商Martin Marietta Materials MLM.M在1月宣布以20亿美元收购竞争对手Texas Industries IncTXI.N之后，前者股价上涨6%。

当然股东并非不计代价支持所有并购交易。

社交网络巨头Facebook Inc (FB.O)在数周内宣布两项重大并购案之后，股价即承受压力。

Facebook在2月19日宣布并购WhatsApp以来，股价下跌14%。科技及生技股投资者对于估值大幅飙升至难以支撑获利前景的公司，毫不客气地压低其股价。

另外一支股价大逆转的股票是专业制药商Mallinckrodt Plc(MNK.N)，该公司4月7日宣布以56亿美元收购对手Questcor Pharmaceuticals IncQCOR.O时，当天股价跌幅多达10%。Questcor Pharmaceuticals因行销手法遭当局调查而受到冲击。

分析师认为，这项交易吸引人之处在其财务架构--这是最新一宗利用爱尔兰低企业税率优势的交易架构，而Mallinckrodt所遭遇的问题可能会超过其所省下的税负。

“企业必须向投资人证明，他们在努力提振业务成长，而不只是想让帐面比较好看而已，”Obuchowski称。

投资人表示，不仅被收购的公司要是对的标的，而且支付的价格也不能太高昂。不鼓励从事竞价收购。

今年以来，收购方仍相对自制，根据汤森路透数据，向被收购公司支付的溢价水准，为交易公开前四周平均股价升水25.8%，低于去年的27.7%，也低于之前两年的逾30%。

此外，投资人表示，他们认为近期交易的作法是恰当的，因为收购方是挪用手头庞大现金部位的一部分，或者使用上涨后的股票来支付收购金额，而非主要依赖借款。

在美国方面，今年以来有45%的收购交易包含以股票支付的部分，例如Comcast Corp(CMCSA.O)的450亿美元全股票交易收购时代华纳有线TWC.N这桩今年最大规模的收购案。

“我认为，使用股票作为收购交易支付工具，是当前的正确作法。要是透过资产负债表杠杆来进行，就会是危险的讯号，”波士顿MFS Investment Management的首席投资策略师James Swanson称。“我想这个趋势会持续更长一段时间，因为美国企业现在并不热衷借贷。”

**关于回购股票的争论**

2008-2009年金融危机后的几年，很多企业将多余现金首先用于偿还债务，其次通过派发股息和回购股票让股东尝到甜头。汤森路透数据显示，去年美国企业将4,630亿美元用于股票回购，金额创2007年来最高，相比而言，2009年时这项开支仅为1,310亿美元，当时企业专注于囤积现金。

企业以减少资本投资为代价增加对股东回馈资金的行为，最近引起全球最大资产管理公司贝莱德(BLK.N)董事长兼执行长Larry Fink的注意。

“我们当然相信，向股东回馈现金是平衡资本策略的一部分；但如果出于错误的原因这么做...那么可能损害企业生成可持续长期回报的能力，”Fink在3月21日致信标准普尔500成分股公司时表示。

外界普遍将Fink的这封信件视为对维权投资者的回击。这些维权投资者施压企业使用现金或借款来回购股票或派发股息给股东。

但这也凸显出投资者们愈发强烈的共识，即企业在清理资产负债表方面的工作已经足够，现在是时候用现金储备来提振成长了。

“我认为会出现更多并购活动，因为市场正在奖励这种行为，”MFSInvestment的Swanson表示，“现在如果你问我他们应该怎么做，我觉得应该进行资本投资，并购活动不总是最好的方式。”(完)

(编译 戴素萍/李婷仪/王冠中/杜明霞；审校 于春红/王翔琼)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。