再保险公司和巨灾债券成投资新宠

* 知名对冲基金经理去年秋季起纷纷投入再保险市场

* 顾问称有安全的收益好过现金

* 和直接设立公司相比,一部分人仍偏好投入资本市场

记者 Myles Neligan/Ben Berkowitz 编译 张若琪/王翔琼

路透5月29日电---从对冲基金到退休计划体系,全球投资人正关注保险业中一个较不为人注意的一隅,以提高投资回报及避免近几年来折磨股债市的震荡行情.

他们的注意力聚焦再保险领域,因其回报优於市场报酬,且美国和欧洲经济成长即使脚步踉跄,对其影响也不大.

Dan Loeb、Steve Cohen和John Paulson等知名对冲基金经理过去约半年来正将资金直接投入这块市场,设立再保险公司,以本身的资本承受风险的挑战,盼从中获取回报.

而退休基金等较保守的投资人则涌向"巨灾债券"这块专门领域.不只管理着1,540亿美元资产的荷兰退休基金PGGM在进入这个市场.

对冲基金投入再保险公司已有多年,但近期高知名度经理人的动作显示,正有一股新的涌入趋势在形成.

"你将看到还有更多基金进入这个领域.那些将是巨额资本.这个领域恰是投资的好去处."Global Hedge Fund Advisors谘询顾问执行长Andrew Schneider表示.

**搭上潮流**

灾害发生後,巨灾再保险费率会随之上升,有时升幅超过100%.投资人希望从中得益.像是日本2011年东北地区大地震使保险业者蒙受1,160亿美元损失,使该年创下业界次严重的巨灾年.

通常在业界得支付重大赔偿金後,保险和再保险费率都会跳升,因资金状况较不好的业者被迫紧缩开支缩减规模,令那些仍在市场活跃的业者能收取更高的费率.

过去像是安德鲁(Andrew)和卡特里娜(Katrina)飓风以及911恐怖攻击等重大灾难後,也刺激了对冲基金、私募投资者和投资银行踊跃进入再保险市场.

"当保险费上升,有利可图时,大家都想要入市."侧重保险业的律师事务所Goldberg Segalla伦敦营业处负责人Clive O'Connell指出.

基金经理David Einhorn的再保险公司Greenlight Capital Re(GLRE.O)2004年7月开业,2007年5月上市.除2008年以外,该公司自创立以来年年赚钱,合计赚得逾3.1亿美元.

不过有些人质疑,这股新的热潮能否转化为有意义的长期投资,特别是那些曾眼见这块领域的风潮来来去去的人.

**养老基金的力量**

公开交易的巨灾债券市场规模仍然很小,市值大约130亿美元.但巨灾债券基金经理表示,受养老基金行业的兴趣增加带动,巨灾债券市场可能即将急剧地增长.

保险商在第一季发行的巨灾债券创下20亿美元纪录规模,国有的Florida Citizens上月推出7.5亿美元巨灾债券,为有史以来单笔售出的最大规模.

与私人保险挂钩的证券市场成长还是更快,该市场包括保险商和投资者之间直接磋商的一系列巨灾债券式的交易.基金管理公司称,该市场价值可能再增长250亿美元.

"大量的资金和买兴涌进,"基金管理公司Twelve Capital的合伙人Urs Ramseier表示.

"主要的投资者其实是养老基金,因为他们喜欢多元化."

养老基金愈发觉得,不受金融市场景气滑坡影响的巨灾债券,是平衡其股票和债券曝险的良好途径.股票和债券市场自2008年金融危机以来走势极其动荡.

他们也为巨灾债券令人惊叹的收益率而心动.去年爆发的几场自然灾害使收益率的平均涨到5%-7%,远高於公债或高评级公司债.

Eveline Takken表示:"由於巨灾债券目前所提供的收益率很有吸引力,我们已额外拿出部分资金投入该市场,"Eveline Takken管理PGGM的10亿欧元巨灾债券和其他此类债券,PGGM为荷兰第二大养老基金管理公司.

"我感觉人们的兴趣越来越浓.我确实认为该市场未来五年可能会比过去五年成长更多."

Takken补充道,PGGM正在聘用更多保险专家来为其巨灾债券投资策略出谋划策.PGGM管理的资产价值1,210亿欧元(1,516.9亿美元).

资产管理公司欢迎像PGGM这样的公司来关注他们,但这同时也给他们带来一个高水准问题--他们需要拿出更多的产品来出售,以便满足需求.

"该资产类别面临的挑战之一是规模问题,因为对我们感兴趣的养老基金大大增多.他们可以投资的资本要多很多."资产管理公司Juniperus Capital董事长Phil Lotz表示,"我们将扩大基金产品种类,这样就能给投资者创造出一些不同的选择."(完)

--译文审校 李爽/程琳

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