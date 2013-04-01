塞浦路斯救援造成的“慢性恐慌”令投资者不安

路透伦敦3月29日 - 全球市场对过去两周一波三折的塞浦路斯救援反应平静，但很多投资者担心即将出现的经济影响。

他们出售欧洲资产，但并没有在全球范围大量买进安全资产，而大量买进安全资产将预示出对欧元解体的忧虑。

欧元区绩优股和银行股.STOXX50E .SX7E，以及欧元汇率.EUR本周全部大跌，但美股.SPX创下纪录收盘高位。

基金追踪公司EPFR周五公布的数据显示，本周欧洲股票、债券和货币市场基金均出现大量赎回，同时投资者继续买进日本和美国股票基金。

对塞浦路斯100亿欧元的救援避免了金融体系立即崩溃。若金融崩溃，可能对市场产生雷曼兄弟式的冲击。

不过救援迫使该国第二大银行关闭，对储户超过10万欧元的存款征税，强制大储户参与救援。

全球投资者担心，这次救援开启的先例，将限制银行融资，损害商业和脆弱的地区经济，推迟复苏。

Legal and General Asset Management分析师Ben Bennett把储户担忧、银行偿付能力以及衰退的情景称为“慢性恐慌”。

“我认为人们不会在半夜惊醒，满身冷汗地想需要抛出什么资产，这更多的是缓慢的折磨，”Ben Bennett称。

投资者担心，这样解决银行业问题，已令银行融资成本上升。

如果银行借钱成本变高，它们将不愿向企业放贷。而企业已经面临衰退和艰难的信贷环境。

这可能损害增长，欧元区能否摆脱债务困境以及欧元能否存活的疑虑重新浮现。

迫使储户承担损失意味着，若以后其他国家储户听说银行系统出现问题，提款的速度将会更快。

全球最大的债券基金公司--太平洋投资管理公司(PIMCO)上周表示，下调了对欧元的配置比重。PIMCO执行长暨共同投资长埃里安(Mohamed El-Erian)上周四对德国画报表示，在经历了三年的欧元区危机后，二线国家经济衰退正在损及核心国家的经济，而且“成本正在上升。”

Investec Asset Management固定收益和外汇部联席主管John Stopford称，去年夏天欧洲央行承诺将做出必要的努力来挽救欧元，由此给市场带来了信心，而这一信心能否保持下去，将取决于经济能否恢复增长，以及政策是否具有连贯性。

他说，塞浦路斯的情势演变令人们对上述这两方面都抱有疑问。

“我越来越感到悲观，”Stopford称，“依我来看，的确存在(投资者)信任再度丧失的危险。信贷紧缩正在缓慢发酵，银行必须要加固资产负债表，而且塞浦路斯事件只会使这一情势恶化。”(完)

(编译 王丽鑫/兰秀娟; 审校 张荻)

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