美国债务上限战火恐将再起 投资人虽感厌恶但态度淡定

2013年1月9日，在韩国首尔拍摄到的美元照片。 REUTERS/Lee Jae-Won

路透纽约7月28日 - 又是新的一年，又是另一场美国预算问题之战。这绝不是投资人想要的，但看来终究还是一样要面对。

但这不代表需要感到惊慌。去年12月两党在赋税政策上的对决，虽然过程不太愉快，但最后其实只对美股造成轻微阻碍，美国国会在新年元旦最后关头达成协议后，美股又继续冲向纪录高位。

不过由于目前投资人已经对美国联邦储备委员会(美联储/FED)宽松措施退场计划大感不安，如果这次重演财政政策对峙局面，杀伤力可能会较大。

最近几天，民主党和共和党人士都坚持各自立场，可能在债务上限问题上再次展开激烈角力。美国财政部预估，美国将在11月之前达到债务上限。

“听到华府又在这件事上唇枪舌战，就像一场重覆性的恶梦，”富国私人银行副投资长Ron Florance指出。

2011年一场类似的债务上限大戏拖了数月，最终害美国失去了最高的AAA评级，并引发一场全球性的市场动荡。

当然，事情主要还取决于下半年经济的表现以及美联储的决定。如果经济成长提速，美联储也一如预期缓步撤回每月850亿美元的购债规模，那么华盛顿僵局造成的影响可能就比较容易淡化了。

但如果经济严重下滑，或美联储刹车踩得更狠，导致长期利率上涨的幅度与速度都快于预期，事情可能就不好说了。

“我们确实认为当前经济形势好了很多，因此就算政府机能失调，影响也会小一些。但还是会有影响，”Florance说。

**股市风险**

看法不同源自为人熟悉的意识形态分歧：美国总统奥巴马希望扩大投资于他认为可促进经济成长的领域，国会的民主党高层希望加税，而共和党则想削减支出，并迫使白宫缩减其签署的医疗计划。

美国众议院议长贝纳上周警告，在没有削减支出的情况下，共和党人士将不会投票赞成调高政府的法定举债上限。

这次让事情更棘手的是，政府融资截止日期是10月1日。尽管鲜有人预期政府会真正关门，但围绕预算的激烈争辩可能会使在秋季稍晚达成举债上限的协议变得更加困难。

讽刺的是，当前的预算前景已有所改善，尽管或者说也许是因为国会的冥顽不灵。

最后关头的新年协议避免了全面加税，调高了富人的税赋。此外，旨在下一个10年节省逾1兆(万亿)美元的全面减支计划则于今年生效。

结合增长加速，这帮助缓解了新的降评威胁。国会预算办公室现估计，在金融危机后有几年都超过1兆美元的赤字，到2015年将降至3,780亿美元，或仅相当于总产出的2.1%。

“他们的作法不对，但结果正确，”Florance称。

尽管如此，再次得最后一刻才达成交易的前景，并不表示投资人能稍松口气。William Blair & Co.投资组合经理Brian Singer表示，公然争论和把局势推到最后期限的边缘政策最具破坏性、且可能让投资人付出高昂代价。William Blair & Co负责监管的资产有530亿美元。

最大的输家或许是美国股市。Singer表示，标准普尔500指数已升至纪录高点，表现胜过海外市场，因此或也到了该修正的时候。Singer持有10月底到期的标普500指数卖出期权。债务上限的僵局大约到那个时候也来到紧要关头。

此外，随着欧洲处于衰退，中国经济放缓且日本仍不确定，Singer称投资者已把美国视为“增长和稳定的唯一来源”。

“如果预算辩论导致对不稳定和政策不确定的疑虑，就可能推低股市；而如果投资人认为那将使美国增长出现疑问，也可能导致股市下跌，”他说。

Singer作多欧洲股市，并认为西班牙和意大利价值浮现，他说两国经济形势趋稳。

**债市考验**

美国公债在近来的预算斗争期间毫发未伤。当2011年债务上限之争导致标普调降美国AAA顶级信用评级之时，政府借贷成本实际上还降低了。

但Brown Advisory的投资组合经理Thomas Graff称，投资者“不能想当然地认为市场总会这么宽容。”该公司管理400亿美元资产。

首先，全球对债券的整体需求，尤其是对美国公债的需求已大大减少。据基金分析公司理柏追踪的数据显示，在2009-2012年期间，当市场饱受一场场危机折磨时，全球投资者向美国债券基金投入1.1万亿(兆)美元，创下1992年迄今最大的四年资金流入规模。

但自从美联储主席贝南克5月首度暗示，今年秋季可能削减每月850亿美元的购债计划并或于明年结束该举措以来，投资者已从债券基金中撤资493亿美元。

资金撤离推动指标10年期公债收益率(殖利率)升至接近2.75%的近两年高位，高出5月初水准逾100个基点。该收益率目前为2.58%。

“此前债市资金流动降低时，并未出现这样的政治角力。迄今为止，一直都有其他买家，”Graff称，“或许此次就不会有买家了。”

DoubleLine Capital投资组合经理Gregory Whiteley表示，投资者应做好准备迎接更大的债市波动。但他还补充到，美联储对经济的支持不会在一夜间消失，而且经济前景尚不明朗将会抑制利率上升。DoubleLine Capital管理着550亿美元的资产。

“从现在到年底的这段时间里，10年期公债收益率可能回升至2.75%，甚至进一步升至3%吗？当然可能，但这并不意味着下一个目标是4%，”他说。

同时，做好充分准备的投资者也应看到光明的一面。

“这可能会使走势动荡，但同时亦将创造一些机会，”Whiteley称，“过去几年市场波澜不惊，很难获得不错的收益，特别是在公债方面，这样的日子可不好过。”(完)

(编译 兰秀娟; 审校 徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。