一些投资人认为日圆贬值将令1997年新兴市场危机重现

路透伦敦4月19日 - 尽管许多投资者乐见日圆贬值导致更多日本资金涌入世界市场的前景，但一些策略师却警告称，日圆走软可能对亚洲和发展中国家造成不利影响。

外界广泛预期，日本央行积极增强量化宽松力度和终结国内通缩的誓言，将促使一些日本投资者进军海外寻求更好的收益。

许多高收益的新兴债券市场，比如南非、土耳其、巴西和墨西哥，过去都曾受到日本散户投资者的格外青睐，有望随着日本央行举措的推出而再受垂青。

尽管每周资金流动数据仍显示，自4月4日日本央行声明以来，日本仍属于资金净流入国，但日本大型寿险商等投资者已表态将在未来月份加大外国债券持有量。

不过，日圆已因对于本月行动的预期而跌逾20%，一些分析师认为这类似于1997年亚洲和全球新兴市场危机及世界范围内货币连环崩溃的导火索。

知名空头法国兴业银行策略师Albert Edwards本周对客户称，日圆走贬将令“1997重现”。他因预计到近些年的全球经济“冰川时代”而知名。

他称，“看来投资者可能已经忘了日圆疲软是造成1997年亚洲货币危机以及随后亚洲经济崩溃的导火索之一。”

由于美日贸易关系紧张，加上美国公债市场遭逢卖压、墨西哥爆发债务危机，1995年美元兑日圆曾跌破80日圆，促使G7国家的央行决定出手干预。

但在接下来的两年，美元兑日圆上涨超过50%，对于泰韩印尼等以美元为目标的亚洲国家货币构成强大的竞争压力。

随后接踵而至的是一连串汇率低估及大幅贬值，那些持有大规模以美元及硬货币计价债务的当地银行及企业纷纷面临压力，进口物价也为之飙升。在接下来的三年之内，蔓延到亚洲其它地区以及从俄罗斯到巴西的新兴市场。

当然从1990年代末之后，全球情势已经改变了很多。中国不但已取代日本成为全球第二大经济体，也在地区经济中举足轻重；而且制造业供应链分布在亚洲各个国家，这使得相对汇率竞争力的议题更加复杂。

此外，中国及其他亚洲经济体自从金融危机之后，采行侧重出口的成长策略，已经积累大量外汇储备，可以帮助其抵御地区以及全球危机。

但Edwards也承认，1997年金融风暴的影响仍然很大。回顾当时，许多亚洲国家即使其国际收支严重失衡，仍把本币紧盯强劲走升的美元，很快地，那些货币就被高估了，让外资感到不安。

最后，泰国及其他国家的货币终难逃贬值，引发了连锁效应。

中国可能是新焦点，但过去两年人民币实质广义汇率已上涨超过10%--这很大一部分是因为人民币紧紧盯住美元。同时中国的国际收支情况已经趋弱。

“中国不是新兴货币中最难以招架弱势日圆的货币，但是这种关联性在成长消失时很容易引发货币危机，”Edwards说，他并指出亚洲国家央行若寻求以大举出脱外汇储备来稳定局势，将只会消耗流动性，对成长有害无益。

**日圆的下一步至关重要**

即使对全球及新兴市场经济抱持乐观的投资人，也承认日圆贬值将打击到中、韩及全亚洲出口业的竞争力--甚至诸如德国等西方出口大国也难幸免。

不过，就像摩根大通资产管理分析师Dan Morris所言，日圆目前为止的跌势，至少在某些程度上改变了日圆的“避险角色”。他认为日圆跌势目前暂时可能被吸收，不会造成太大破坏作用，但不清楚还会跌多少。

“从出口贴现角度来看，日圆25%的波动显然不容小觑，但其他地方，甚至在英国也有这样的波动幅度，”Morris表示，“以长期影响来看，要扪心自问的是从现在开始日圆将会如何。”

Edwards的看法更为悲观，他认为由于日本央行的发钞情况可能会失控，日圆将会进一步大幅贬值。

他认为，若成功推升通胀，以日本的债务规模来看，将使得日本公债收益率受到难以支撑的上涨压力，迫使日本央行买进更多的公债来抑制其举债成本。

**回到90年代？**

对认为新兴市场股市.MSCIEF今年表现将再度欠佳的投资人而言，上述偏空看法难以忽视。

尽管许多人指出，整体新兴市场指数下跌，掩盖了印尼和泰国等市场今年表现抢眼的情况，然中国、韩国、印度、俄罗斯、南非和巴西2013年迄今都还是下跌。

即使你认为日圆走势本身不是那么重要，但已有策略师今年提醒过，在美国经济形势转变推动下美元.DXY全线逐年反弹会带来何种影响。

摩根士丹利分析师Manoj Pradhan今年已表示，美国较低廉的国内能源及更具竞争力的长期汇率和工资，可能协助美国企业回到价值链下端，开始正面与新兴市场同业相竞争，进而带动美国的再工业化。

这不仅可能改变了新兴市场企业的竞争版图，同时随着美国贸易逆差下滑，以及美联储货币刺激作用逐步消退，还将为美元稳定升值创造机会。

就像1990年代末期全球美元长时间走强那次一样，美国投资者投资外币的兴趣可能会大幅减弱。(完)

(编译 石冠兰/李婷仪/戴素萍 审校 程琳/张涛)

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