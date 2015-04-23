光大控股与中天嘉华合作拓展信托受益权二级市场

路透香港4月23日 - 中国金融控股企业--光大控股(0165.HK)周四称，与中天嘉华集团正式签署战略合作协议，开始面向信托受益权二级市场全面合作。

今年初，两家公司率先推出“信易贷”（信托受益权类质押融资）服务，以创新的业务模式突破信托流动性短板，使光大控股的品牌和资金优势与中天嘉华的客户和财富管理特色相融合。

光大控股表示，两家公司以信易贷合作为起点，未来将进一步扩大和加深大资管时代的全面合作，从而为客户和高净值人群提供更多优质、稀缺的产品服务。

中天嘉华由深耕中国金融服务市场多年的专业团队及美国风险投资基金凯鹏华盈（KPCB）联合成立，在财富管理、资产管理、消费金融、金融行业软件解决方案等领域业务年度规模超过300亿元人民币。

光大控股为中国光大集团旗下的基金管理及投资业务分支，于去年末已设立24个基金，募资总额超过503亿港元。（完）

(记者 雷美珍；审校 黄凯)

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