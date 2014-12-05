金山软件携手小米成立基金投资知识产权 规模2亿元人民币

路透香港12月5日 - 主要研发及经销网络游戏的金山软件(3888.HK)周五称，将与关联企业小米等成立一支基金以投资知识产权，规模为2亿元人民币。

金山软件在联交所一份声明中称，基金将于中国成立为一间有限合伙公司，藉此开展与知识产权相关的投资活动。金山软件将透过旗下从事游戏研发的成都互动娱乐向基金投资1,000万元，而基金的承诺出资总额预期为2亿元。

公司表示，“本集团作为基金战略投资有限合伙人之一，将享有基金知识产权的相关特殊权利，可令本集团的知识产权研发从中获益。”

基金的另外两名合伙人为小米旗下金米以及北京智谷，分别出资3,000万元及1,000万元；两间公司均为金山软件主席及主要股东雷军的联系人士，并主要从事投资及投资管理。

基金的余额1.6亿元预期由其他投资者出资。

金山软件与小米此前亦合作投资，两间公司联手新加坡淡马锡一同入股中国最大的电信中立互联网基础设施服务提供商--世纪互联(VNET.O)。

金山软件周五收跌2.11%，报17.6港元。（完）

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(记者 雷美珍；审校 林高丽)

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