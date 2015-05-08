全球投资者对印度改革不力失去耐心 资金掉头转进中韩台

路透新加坡5月8日 - 全球投资者原本对印度金融改革抱有乐观期待，从而追捧印度股市，然而如今却已幻灭，把资金转向中国、韩国、台湾等新兴市场。

投资组合基金担心税负溯及既往，以及土地收购改革速度缓慢，后者已卡住价值多达3,000亿美元的企业投资。

最近印度股市的卖压加快，存托数据显示，投资人在过去14个交易日就抛出20亿美元的股票，使得印度股市从3月高点以来的跌幅深达12%。

“印度股市涨了几年之后，我们对印股的看法已从表现领先转为中性，”瑞士信贷全球投资长Michael Strobaek在研究报告中说。

反观中国股市在流动性和连串刺激措施拉抬之下已冲上七年高点。尽管本周出现回落，但预计中国还会出台更多刺激举措维持涨势。

瑞士信贷也改变对韩国股市看法，从中性调升为表现领先；此外瑞信也青睐香港H股更甚A股，因估值差距大。

韩国及台湾股市因企业获利前景佳、且经常帐盈余规模庞大而受到支撑。这些也被视为是台韩可顶住美国升息冲击的因素。

摩根大通新兴市场及亚股首席分析师Adrian Mowat说，基于这些理由，摩根大通也已把部分印度资金转向韩国及台湾。

三位澳洲基金经理人表示，他们已减持印度曝险仓位，转入中国股市，称有必要厘清更多关于印度研议中的最低替代税(MAT)的意涵。

外资在印度必须对短期股市利得和债市获利分别支付15%、5%的税负，但长期利得则免课税。印度政府想要透过这个税目追回没有缴纳的税，引发有关征税可能溯及既往的疑虑。

估值也是个考虑因素，印度股市尽管最近下滑，但市净率(股价净值比)为3.24倍，而台湾仅有1.76倍。

而就市盈率(本益比)来看，港股11.94倍最为便宜，其次为韩国的12.21倍。(完)

(编译 李婷仪 审校 张明钧)

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