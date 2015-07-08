诺亚财富与美国麦金利资本合作 提升全球家族财富管理能力

路透上海7月8日 - 中国独立财富管理领军企业--诺亚财富(NOAH.N)周三宣布，其与美国知名家族资产管理公司麦金利资本等进行合作，提升诺亚在全球的家族财富管理能力。

麦金利资本拥有超过25年的为全球机构及超高净值家族进行资产管理的经验，今年以来已经为约350个高净值个人/家族客户提供全球资产配置方案。此次诺亚还与沃顿全球家族联盟的联合创始人兼主席Raphael Amit达成合作，未来他将为诺亚的全球全权委托项目提供一些咨询。

诺亚集团执行总裁林国沣指出，“此次合作是我们今年以来正在实施的若干核心项目之一，它将帮助诺亚建立为客户提供具备全球资产配置能力的领先的家族办公室服务方案。”

诺亚财富集团董事会主席兼首席执行官（CEO）汪静波表示，接下来，诺亚将基于对家族客户需求的理解，在全球范围内寻找不同领域顶尖的合作伙伴，建立一个全球家族财富管理平台，以满足中国客户财富管理的全球需求。

伴随着中国国民收入水平稳步提升，中国投资者走出去的热情持续升温，全球资产配置日渐成为国内高净值客户的刚性需求。诺亚财富近年来致力于布局全球开放产品平台。

今年一季度，诺亚财富海外产品募集规模达到30.6亿人民币，环比增长260%。其海外母基金已投资了包括黑石(BX.N)、凯雷(CG.O)、KKR(KKR.N)在内的全球知名资产管理公司所管理的基金；还与诸多国际最优秀的私人银行和资产管理机构达成战略合作。

根据国际货币基金组织（IMF）估计，未来3-5年人民币可以自由兑换后，相当于15%-25%的中国国内生产总值（GDP），即超过10万亿人民币资产，会离境购买境外资产。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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