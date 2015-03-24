中信证券料今年股权融资、债权及结构化融资等业务增长50%

路透香港3月24日 - 中国最大券商--中信证券股份有限公司(6030.HK)(600030.SS)周二称，预计今年股权融资、债券及结构化融资等业务规模将有50%增长，相信建议中的股本和债务融资计划足以应付业务发展需要。

随着中国资本市场去年转暖，中信证券2014年度净利同比大增116%至113.37亿元人民币，公司并拟发行不超过800亿元的境内外公司债务融资工具，规模较前两年激增一倍。

中信证券董事长王东明在记者会上称，中国经济进入新常态，对资本市场产生新的需求，包括混合所有制改革、资产证券化、存款变成投资性产品等，市场发展潜力巨大。

在这个发展趋势下，中国金融业混业经营再成焦点，尤其是银行有望获得券商牌照。

王东明称，“混业的趋势已经出现在产品的交叉销售上，目前只有股销售的界线比较清楚，相信未来一段时间随着证券法的修改，客户对综合服务的需求，也可能会出现银行和券商的组合、保险和券商的组合、银行和保险的组合。”

他并指出，公司当前在资本市场中扮演着融资安排者、财富管理者、交易服务与流动性提供者、市场重要投资者和风险管理者五大角色，具备了向客户提供全方位投融资服务的能力。

中信证券财务总监葛小波称，预计今年几项业务，包括股权融资、债务融资、债权及结构化融资、固定收益等，还处在快速增长的发展。这些业务去年底的规模大约2,000亿元，今年可能有50%，即800-1,000亿元的增长。

他并称，今年拟发行至多800亿元债务融资工具，以及去年末建议增发不超过15亿股新H股，足以应付今年的业务发展需要。

中信证券于2012年收购里昂证券后，在东亚10多个国家和地区的研究、销售领域的市场地位大幅度提高。王东明称，中信证券在收购里昂后，以香港为中心的业务量大增，下一步准备在新加坡和澳洲寻找新的投资银行业务平台。

尽管业绩理想，由于估值较高，投行高盛维持对中信证券A股和H股“中性”评级及目标价分别29.8元人民币及37.7港元。大和证券亦维持中信证券H股评级为“持有”，目标价升5%至31港元。

香港时间14:42，中信证券H股跌2.53%，报27港元；A股亦跌2.46%，报32.5元人民币。（完）

(记者 雷美珍；审校 曾祥进)

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