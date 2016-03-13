投资者押注央行宽松政策 买入垃圾债和新兴市场资产

路透伦敦3月11日 - 美银美林周五称，押注全球央行放松政策的投资者本周于五个月以来首次净买入新兴股票基金，他们还买入了更多垃圾债券。

美银美林的基金资金流周报称，央行政策已激起市场的“风险偏好”，报告指出有45亿美元流入全球股票基金，为10个月高位，垃圾债券流入29亿美元，创三年来最大的连续三周资金流入量。

美银美林称，数据显示“有更多资金在押注美元走疲题材”，比如新兴市场和高收益债券，不过传统避险品种黄金也受益。

美元指数.DXY2016年迄今下跌了约2%，对美国升息的押注已经降低。

美银美林报告称，新兴债券基金流入11亿美元，为一年来最大资金流入量，新兴股票基金流入17亿美元，创2015年7月以来最高。美国股票基金流入39亿美元，为10周以来首次有资金净流入。

公债基金连续第三周资金流出，规模为14亿美元。

市场目前预期，2016年底前美国仅升息一次。但欧洲央行本周进一步调降已经为负的利率，日本央行未来几天可能也会这么做。

不过，市场对欧洲央行周四的行动反响并不热烈，欧元当日收高，因有迹象显示后续降息可能性不大。

美银美林表示，资本流动数据以及市场对欧洲央行的反应表明，风险意愿上升已经“接近触顶”，因为驱动上升的因素只有央行的行动预期。

“央行已经尽可能积极地打出‘利率牌’；欧洲央行已经打完，日本央行弹药耗尽，若美国宏观经济形势较强，将引发对美联储的升息预期，”该投行补充说。

或许正是反映了这种不确定的心态，黄金连续第九周吸引资金流入，规模达10亿美元--为2012年10月以来最长一次资金流入。(完)